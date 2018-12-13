〈每日外資外匯觀點〉歐元新助攻伺機而動 關注歐洲央行是否暗示明年有望升息

美國公布 11 月 CPI 持平，為近 8 個月以來表現最差，加上市場對美國政府停擺的擔憂，使得美元指數周三回跌至 97 附近震盪；另一方面，英國首相梅伊在不信任投票中贏得勝利，首相職位一年內不再受到挑戰，英鎊兌美元大漲 1.14% 。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

在英國國會對首相梅伊不信任投票之前，野村分析師預測，若梅伊在此次不信任投票中失利，英鎊可能下跌 3%；摩根士丹利也預期，如果英國果真無協議脫歐，英鎊將會下跌 5%-10%。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

歐洲央行周四舉行利率決策會議，市場普遍預期此次利率決議將按兵不動，但若歐洲央行行長德拉吉發表的言論中暗示歐洲央行 2019 年至少升息一次，歐元將受激勵而反彈。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 分析師指出，目前市場對歐洲央行首次升息時間點落在明年九月及後年三月，預期德拉吉的立場不會偏離 2019 年夏季後升息的指示。

道明銀行 (TD Bank) 外匯策略主管 Ned Rumpeltin 表示，若德拉吉堅持釋放明年將收緊貨幣政策的信號，預期歐元兌美元有望在今年底前進一步上漲至新的震盪區間。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

法國農業信貸銀行策略師認為，由於歐洲央行已經達到寬鬆政策的極限，而部份的經濟和政治風險減弱，預期歐洲央行先前的前瞻性指引不變，並將有助於歐元兌美元進一步走高。

德意志銀行分析師 Mallika Sachdeva 在報告中指出，隨著美元升息預期出現變數，新興市場貨幣近期大舉反彈，其中以菲律賓披索的走勢特別亮眼，而且在菲國央行積極的干預政策、估值水平接近低檔，以及相對較高的套利價值，都有望推動菲律賓披索持續升值。