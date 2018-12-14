華映、綠能同時爆雷 公司派下「毒藥丸」？大同經營權「割喉戰」開打

大同 (2371) 週四 (13 日) 晚間連續兩個重大轉投資公司同時爆雷，時值大同經營權爭奪戰漸趨白熱化之際，市場派陰謀論起，「毒藥丸」之說不脛而走。一直被視為大同「拖油瓶」的面板廠華映，雖已轉型車用面板等利基領域，去年更一度轉虧為盈，但今年面板產業再吹冷風，累計前三季虧損已逾 60 億元，每股虧損達 0.93 元。



而綠能的投資雖然不若華映大，但太陽能產業長夜漫漫，綠能已經連續第八年出現虧損局面，今年在中國取消補貼政策之下，綠能前三季更是大虧逾 33.7 億元，每股虧損 7.77 元。



不過，兩家公司同時爆雷，特別引發市場聯想。據了解，大同面臨經營權之爭，從去年股東會董監改選延燒至今，11 月公司法修正案通過，「大同條款」上路，市場派在集結 50% 股權後，得在三個月後逕自召開股東臨時會進行改選，大同經營權爭奪進入肉搏戰時期。



在此之前，市場派針對大同現金增資案全力阻擋，去年股東會公司派雖董監改選勝利，但增資案卻未能過關，今年重提現增，也被市場派告官。但大同山不轉路轉，日前決定將手中位於北市仁愛路三段精華區的芙蓉大樓出售，引發市場派跳腳，被視為釜底抽薪之計。



而兩大轉投資今年再陷鉅額虧損，過去一直有大同母公司支持的華映與綠能，在母公司募資計劃連番受阻、出售芙蓉大樓緩不濟急之下，同一時間宣佈聲請重整與債務協商，除顯示產業局勢嚴峻的衝擊，市場派也懷疑是公司派祭出的「毒藥丸」，要市場派知難而退。



因此，市場派後續的態度與因應方式如何，備受關注。換言之，市場派如果下定決心要取得大同經營權，第一件要面對的事情就是兩大爛攤要如何收拾？是一刀切還是有其他方式？而兩大重要轉投資華映與綠能同時爆雷，是否意味大同經營權的「割喉戰」正式開打？如果是，此一堅壁清野的策略能否嚇退市場派？預計市場派很快就會針對此案表態。

