〈區塊鏈大應用〉印度電信監管機構合作IBM 完成行動通訊區塊鏈測試

據報導，印度電信監管局 (TRAI) 已與科技巨頭 IBM(IBM-US) 完成了一項區塊鏈前測計畫，旨在探索區塊鏈在改善行動電話網路系統方面的優勢，像是提供電話號碼可攜帶式服務 (MNP) 和來電拒接 (DNC)。

IBM Research 副總裁 Sriram Raghavan 表示，該公司已經與「所有主要電信營運商以及 TRAI 進行了概念驗證 (PoC) 和前測計畫」。Raghavan 解釋，最新的電信區塊鏈應用程式將允許公司在「客戶同意」的情況下將 MNP 和 DNC 數據存儲在私人分散式帳本上。

據專家指稱，該解決方案將提供政府機構更好的工具，來監控行動通訊網絡以「迅速發現違法行為」。

MNP 是一種功能，使行動電話用戶在從一家搭配的電信公司轉移到另一個電信公司時能夠保留行動電話號碼。DNC 則是一種數據記錄，旨在為客戶提供封鎖特定或營銷電話打來的功能。

TRAI 官員證實，當地電信供應商目前正在與科技公司達成協議，這些公司預計將在未來幾個月內推出運用區塊鏈技術的行動通訊記錄系統。

今年 5 月下旬，TRAI 首次宣布實施區塊鏈的計劃，以防止電信產業中的不法行為。該機構解釋，區塊鏈解決方案將為監管機構提供更好的追蹤工具，以發現通過未註冊 10 位電話號碼的垃圾簡訊發送者。

在今年 11 月中旬，IBM 也西班牙領導電信營運商 Telefónica 合作，通過區塊鏈技術來管理國際行動電話網路的通話流量。