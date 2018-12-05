行動二維條碼支付競爭激烈 日本Yahoo灑錢搶客大作戰！

由日本 Yahoo 與軟銀共同推出的智慧型手機二維條碼支付服務「PayPay」，從今 (4) 日起到明年 3 月底，展開總回饋金額達 100 億日圓的推廣活動。

這 100 億日圓由 PayPay 全額負擔，活動截止日期為 2019 年 3 月底。活動期間，只要使用 PayPay 進行支付，就回饋支付款項的 20% 到 PayPay 帳戶中。每人每月回饋上限 5 萬日圓。另外，有大約 1/40 的機率，可以獲得當次消費全額免費的中獎機會，回饋金額上限為 10 萬日圓。這次推廣活動，在回饋金額累積到 100 億日圓時，將提前結束。

PayPay 這次的回饋活動，在日本時間週二 (4 日) 上午 9 點起跑。到了中午 12 點 45 分左右，系統疑似不堪負荷，造成交易過程不順。到了下午 2 點前，系統才恢復正常。

在過去，軟銀為了推廣寬頻上網市場，免費將數據機提供給消費者使用。可以說是日本寬頻上網普及的最重要推手。軟銀還曾經推出 0 圓 iPhone 手機方案，是「灑錢搶客」手法的代表性企業。

日本的智慧型手機二維條碼電子支付服務，有起跑較早的「Line Pay」與樂天的「樂天 Pay」。今年，日本最大的行動電話營運商 NTT DoCoMo 也推出了「d 払い」(可譯為 d 支付) 服務。NTT DoCoMo 同樣為了搶客，配合業者展開各種促銷活動。

而日本第 2 大的行動電話營運商 KDDI，則是動作較慢。KDDI 與樂天合作的「au Pay」，將於明年 4 月才會上路。到時候，原來就可使用「樂天 Pay」的地方，也就可以使用「au Pay」。兩家公司也會聯手進行加盟店的業務推廣，加速普及。

除了日本業者推出的服務外，中國的「Alipay」、「WeChat Pay」也瞄準在日消費的中國觀光客大餅，積極的在日本擴展加盟店。

QR Code (圖片來源：AFP)

為何各家業者都如此積極的切入這塊市場，軟銀集團的孫正義會長表示「在行動支付取得優勢後，會成為所有其他服務的發展主軸，角色極為重要。日本過去雖有一般手機的支付服務，但是在智慧型手機支付方面落後中國大約 100 倍」。此外，各家公司可藉由顧客的交易紀錄，取得各項數據，活用於各項行銷活動。