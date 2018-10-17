富邦媒momo購物網攜街口推最高8%回饋 行動支付使用率可望翻倍

行動支付生態圈日益成形，富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網行動支付再添生力軍，今宣布攜手「街口支付」推行動支付服務，最高可享 8% 現金與街口幣回饋，在多元好康助陣下，momo 購物網預估，活動期間可帶動整體買氣，以及行動支付使用率達翻倍成長。近年政府積極推動金融科技的發展，業者為提供給消費者更優質的購物體驗，紛紛導入行動支付服務，行動支付市場正快速崛起。根據資策會 2018 年 1 月「行動支付大調查」資料顯示，有 39.7% 的智慧型手機用戶曾經使用行動支付。而金管會截至 2018 年 8 月全台電子支付使用人數已達 283 萬人。



隨著金融科技的演進，momo 為搶先行動支付的服務利基，自 2017 年第二季起陸續新增「Apple Pay」、「LINE Pay」、「Google Pay」等支付服務，今再宣布攜手總用戶數達 120 萬人的「街口支付」，以期擴大消費服務範疇。



為慶祝新服務上線，富邦媒表示，即日起至 11 月 4 日凡於 momo 購物網消費，選擇使用「街口帳戶」餘額付款或街口支付連結「銀行帳戶」扣款，可享每週第一筆消費享 6% 現金 (單筆最高返 200 元)，及街口幣 2% 無上限回饋。



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