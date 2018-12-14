台股盤前─集團股多空交戰火力延續 外資態度為重大關鍵

台北股市今 (14) 日表現在於集團股的多空交戰，包括大同 (2371-TW)、華碩 (2357-TW) 及鴻海 (2317-TW) 的表現仍然是市場焦點，雖然外資昨日結束連七賣超，轉為買超 31.2 億元，但證券分析師認為，台股未見外資連續進場買超格局，在量能偏低下，指數仍是區間震盪格局。

證券分析師黃漢成說，如能見到外資單日百億元以上的買超，或連續性的買超手筆，將視為外資對台北股市翻多的癥兆。

就今天早晨收盤的美國股市指數來看，美股四大指數表現包括道瓊指數上漲 70.11 點，或 0.29%，收 24597.38 點。S&P 500 指數下跌 0.53 點，或 0.02%，收 2650.54 點。那斯達克指數下跌 27.98 點，或 0.39 %，收 7070.33 點。費城半導體指數 4.31 點，或 0.36 %，收 1194.59 點。

報導指出，在 S&P500 指數中，11 個板塊僅公用事業、資訊科技、必需消費品，美股 ADR 上漲；金融和非必需消費品類股領跌。科技股漲跌互見， Netflix (NFLX-US) 上漲 0.41%；臉書 (FB-US) 股價上漲 0.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.31%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.02%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.09%。

台北股市昨日早盤開在 9827.32 點，最高 9871.96 點，最低 9815.5 點，收盤 9858.76 點，收盤較前一交易日上漲 42.31 點或 0.43%，全場成交值 1122.12 億元。

證券分析張陳浩指出，目前台股已站上 5 日、10 日及月線之上，呈現出短線偏多走勢，但現階段因外資尚未大舉回頭，大盤指數仍將維持 9800 點上下 200 點的區間震盪，預估在 12 月 26 日季線叩抵低點後，台股大盤可望穿過季線，展開封關前的行情。

台股目前以集團股作帳行情及汽車零組件股為主攻，鴻海、永豐餘 (1907-TW)、華新 (1605-TW) 集團等旗下個股已有一波漲勢，但相對昨日收盤後包括大同旗下綠能及華映發出財務吃緊、華碩也將在第 4 季認到減損及高層人事異動等訊息，被視為利空。

同時，就今天的觀盤重點，在於被動元件廠國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 能否有效止住跌勢為一大觀察重點。同時，黃漢成表示，包括 5G 概念股能否續強，也是一大焦點。