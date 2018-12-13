【運達投顧】台股站上多方起跑線

◆盤勢分析



昨天美股震盪中小漲，但歐股與亞股都還維持續彈，台股今天已經站上月線接下來將挑戰季線，若是季線可以站上台股將會有近三個月的大底，是否還有續強的機會重點分析如下：

1. 我們先從匯率的角度來看，美國聯準會下周將召開今年最後一次決策會議，外界預期升息一碼應是大勢底定，不過川普再度隔空嗆聲 Fed，批評它若執意要在下周升息將是「一大蠢事」由於美中正在打貿易戰，川普希望有寬鬆的貨幣政策讓貿易站可以順利進行。以聯準會的態度可以看出下週的升息應該不致於改變，但是明年的升息則有很大的變數，因此美元從 11 月以來就維持在 97 元多維持高檔區間，既然明年升息有變數也代表美元已經來到高點下週升息過後美元有機會開始走跌，因此亞洲匯率升值的機會大增，新台幣匯率近期已經開始有升值破季線的機會，人民幣這兩天已經開始走升，可見未來這三個月亞洲匯率會開始偏向升值有利資金流入股市，對台股而言匯率的變化是有利的。

2. 外資近日仍在現貨市場賣超，但就匯率來看資金並沒有匯出台灣暫時先將資金流入債市等待機會，而外資昨天在期貨多單增加了 2728 口來到 3.8 萬口又快接近四萬口，外資期貨多單增加有利下週有拉高結算的機會，尤其台灣 50 週一雖然創波段低點但是這幾天已經反彈來挑戰月線，當權值股出現反彈台股指數空間也沒有大跌的風險。

3. 就技術面來看，今天指數站上月線若下週期貨拉高結算台股將離季線愈來愈近，目前季線來看 10054 點再 8 個交易日季線成本將會一路快速降低，所以下週季線會跌破萬點，當指數可以站上萬點就會正式站上季線，台股將會出現三個月的大底有利指數續攻，就技術面來看目前仍偏向區間走擴底，但站上月線多方已經站在起跑線上，等待時機補量走攻擊這裡仍是低接的最佳時刻。

4. 從結構來看，台股下週開始很有機會開始攻季線但攻季線的主角在哪？由於下週三是期貨結算因此權值股決不可缺席，台灣 50 可以站穩月線指數就有攻過季線的機會，但近日指數的反彈可以看出之前的弱勢股被動元件、矽晶圓、光學股似乎攻擊力道不強，這三大族群裡如國巨華新科環球晶玉晶光都還沒有站上月線但指數今天站上月線，可見這三大族群目前仍在落後整裡，只有穩懋守住月線先出現底部完成的型態，所以穩懋宏捷科全新有機會領先發動，其它被動元件矽晶圓則還要花時間整理，既然這三大族群無法在此偏強帶動台股，那麼就匯率未來有走升的機會攻季線的主角應該放在金融股，因為匯率的升值有利金融的上漲而且每到年底都是金融發動的時刻，所以當金融出現上漲對台股多方而言則是一大利多，且當金融出現買盤時市場資金雖會有吸金效應但是卻有利不須大量的中低價電子股轉強，這也是法人在月底作帳的方向，所以近期我們不像之前建議買進被動元件矽晶圓光學股的龍頭股，反而偏向中低價股為主，目前中低價股法人作帳的標的如宏捷科佳凌同致訊芯以及 5G 概念股是我們這一波操作的重心，月底法人作帳未必到月底就結帳，當台股技術面走出多頭時個股的波段走勢很有機會延續到 1 月中旬附近，所以這一波操作要有波段的心態。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。