ECB總裁調降經濟成長評估 歐元、美債殖利率雙雙走跌

週四 (13 日) 歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 發表談話時證實 12 月底量化寬鬆 (QE) 退場並調降經濟成長評估，爾後歐元兌美元匯率與美國 10 年期與 30 年期公債殖利率紛紛下跌。

歐洲央行於利率決策新聞發布會中證實，將於本月底結束近 4 年的量化寬鬆 (QE) 政策，債券購買量將從每月 150 億歐元調降為零。

德拉吉發表演說時，歐元兌美元為 1.1375 美元，在歐洲央行調降今年和明年的經濟成長評估後，一度跌至 1.1340 美元。

歐元對美元走勢圖。(圖：Investing)

台北時間下午 11 點左右，美國 10 年期公債殖利率下跌至 2.9%，而美國 30 年期公債殖利率跌至 3.143%。債券殖利率與價格成反比。

外界關注此次 ECB 政策會議的焦點為：歐元區經濟情勢評估、利率前瞻指引、到期債券再投資、通膨率預測等。

即使歐元區 QE 時代畫下句點，德拉吉也看到經濟風險惡化。德拉吉發表演說時表示，2018 年歐元區經濟成長率為 1.9%，而不是 9 月預測的 2.0%。2019 年歐元區國內生產毛額 (GDP) 也從先前預測的 1.8% 下修至 1.7%。

歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi)。(圖：AFP)

德拉吉提到：「由於地緣政治風險、美國貿易保護主義、新興市場脆弱和金融市場波動的不確定性持續存在，風險平衡正轉向下行。」

歐洲央行公布利率前瞻指引，宣告最快要等明年 (8 月底) 後才會調高利率；若有必要，已到期債券回收的本金，將再度投入市場，並持續到開始升息之後。

雖然整體通膨成長可能在未來幾個月內有所下降，但潛在通膨條件看起來更為健康。

德拉吉稱：「整體上潛在通膨指標較為溫和，但歐元區的薪資漲幅達到了 10 年來的最高水準，將協助歐洲央行實現中期通膨率恢復至略低於 2% 的目標，最終不需要特別的貨幣支援。。」

德拉吉拒絕評論任何關於全球經濟增長放緩可能引發另一輪量化寬鬆政策的建議，「我們沒有討論重啟淨資產購買，因為我們的基線 (baseline) 仍然有效。」

市場經濟學家表示：「德拉吉今天的工作是說服市場參與者，歐元區前景沒有充分惡化到足以放棄升息計劃。市場定價已發生了變化。」