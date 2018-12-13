表面淡定、內心其實很慌！川普罕見私下透露擔心被彈劾

媒體報導稱，儘管美國總統唐納德 • 川普公開宣稱他並不擔心彈劾，但他最近幾天對身邊的人說，他對這一前景感到擔憂。

NBC 援引消息人士稱，隨著民主黨重新控制眾議院以及檢察官對川普競選團隊調查的深入，川普對這種可能性的擔憂已經升級。川普的盟友認為，維繫幫助其贏得選舉共和黨建制派支持對挽救他的總統任期至關重要。

周三，聯邦檢察官宣布與國家詢問報出版商達成和解協議，後者承認在 2016 年向一名聲稱與川普有染的女士支付 15 萬美元以使其保持沉默，阻止其對於選舉的影響。

在與紐約南區檢察官達成上述協議之前，總統前私人律師邁克爾 · 科恩 (Michael Cohen) 承認，他在 2016 年在川普的指導下向女性安排封口費，違反了競選財政法。其最終獲刑三年。

川普的一位親密盟友告訴 NBC：「總統是否犯下了可彈劾的罪行，整個問題現在取決於兩個人的證詞：David Pecker 和 Allen Weisselberg，他們都是紐約南區聯邦地區法院調查中的合作證人。」

Weisselberg 是川普集團的首席財務官，據稱他是「封口費」行動的核心人物。據報導，他已就證詞獲得了豁免權。而 Pecker 是 AMI 的首席執行官。

現在川普是唯一還在辯稱這些款項沒有影響選舉的人。

與此同時，川普對白宮幕僚長的尋找陷入混亂，在多位潛在候選人表示對該職位不感興趣之後，潛在的合適人選尚未出現。現任幕僚長，前南方司令部司令約翰 · 凱利將於年底離職。

這使得川普尚未獲得一個團隊，以應對國會預計將展開的大量調查，以及聯邦政府對他的多名同事展開的調查所帶來的持續影響。

然而，儘管川普在幕後受挫，但他一直試圖保持自信的公眾姿態。

川普星期二在接受路透社採訪時說:「要彈劾一個沒有做錯任何事情、創造了美國曆史上最偉大的經濟的人是很難的。」「我不在乎，我想如果那樣的話，人民會反抗的。」

與此同時，共和黨方面的支持也出現裂痕。

周日，當被問及川普可能參與違反競選財務法的行為時，佛羅里達州的共和黨參議員盧比奧發表評論稱：「如果有人違反了法律，那麼法律的制裁就應該適用於他們。 這對國家的任何公民都是如此，顯然如果你處於像總統職位這樣的權威地位，也是同樣適用的。」