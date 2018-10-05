神基Q3營收彈跳 以逾68億元刷新紀錄 Q4還有高峰

神基 (3005)9 月營收以 23.63 億元，僅較上月的歷史紀錄減少 1.35%，年增率達 14.5%，創歷史次高紀錄。第三季業績為 68.21 億元，較上季大幅成長 16.8%，年增率 18%，則是刷新歷史紀錄。累計前三季營收為 182.16 億元，年增 13.8%。此外，神基近年賴以強勁成長的產品線當屬強固型工規筆電業務，其產品市佔率持續擴大，穩居全球第二大，並切入軟硬整合解決方案市場。近日該公司全強固平板 MX-50 獲得台灣 2018 金點設計獎肯定，從來自世界各地近 3 千件作品中，獲選授予金點設計標章。



據悉，神基 9 月業績維持強勢，除了強固型電腦貢獻之外，機構與汽車零組件業務也進入傳統旺季。按照慣例，第四季是神基一年中的最旺季，單季營收可望一舉突破 70 億大關。