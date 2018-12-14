【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

中美貿易談判出現雜音，台指期及電子期夜盤同步走跌，帶動今日台股早盤跳空開低，加上天風證券分析師郭明錤出具報告下修明年 20% 的 iPhone 出貨量，蘋概三雄股價再度走弱，股價跌幅均在 1% 之上，導致台股下跌 84.6 點，跌幅 0.86%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 157.51 億元。

《國際金融市場焦點分析》

儘管中國近期頻釋出積極訊號，包括修改中國製造 2025、擴大開放國外企業以及開放購買美豆，不過白宮貿易顧問納瓦羅昨日冷淡以對，表示中國必須進行結構性改革，同時中國證實逮捕第二名加拿大公民，使得華為事件更為複雜，加上美國農業部公布中國採買美豆數量遠不及預期，使得近期中美貿易關係的樂觀情緒消退，帶動中國相關之 A50 指數、恆生指數及香港 H 股指數跌超 1%。

《國際商品市場焦點分析》

IEＡ昨日發布月報，數據顯示即使 OPEC + 成員實施減產，2019 全年油市依舊可能供給過剩，受到衝擊輕原油價格一度下挫逼近 50 美元，不過同份報告也指出，若產油國嚴格執行減產，加上加拿大決定強制減產，則最快可能在第二季出現供給短缺，油價受到激勵急拉翻紅，晚間更傳出沙烏地阿拉伯計劃在未來幾週開始削減對美國的原油出口，油價擴大漲幅，收盤再度站上 52 美元。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證