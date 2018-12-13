【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

中美貿易談判轉趨樂觀，帶動昨日美股上漲，台指期及電子期夜盤隨美股同步上揚，帶動今日早盤台股開盤走高，加上美國長短天期公債利差止跌回升，使得市場對於金融股未來獲利擔憂出現緩解，在美股走高及金融類股上漲超過 0.7% 影響下，終場台股上漲 0.43%。

《國際金融市場焦點分析》

中國最高國策籌畫機構及資深顧問正在草擬「中國製造 2025」的替代方案，將稱霸高科技產業 (如機器人、資訊科技、乾淨能源車等) 的優先順序往後挪，同時放寬市場准入，最新政策預定明 (2019) 年初發布，加上中國宣佈調降汽車進口關稅至 15%，使得市場對於中美貿易談判態度轉趨樂觀，帶動中國相關之 A50 指數、恆生指數及香港 H 股指數期貨同步上漲超過 0.9%。

《國際商品市場焦點分析》

美國 EIA 報告顯示，上週原油庫存減少 120 萬桶，雖然下降幅度小於市場預期，且庫欣地區的庫存連續三週攀升，不過美國產量自紀錄高點下滑 10 萬桶 / 日，加上由美中貿易關係緊張有所緩和，油價短暫拉回後一度恢復漲勢，但稍晚伊朗油長表示 OPEC 內部存在嚴重的政治分歧，使市場再度擔憂產油國實際執行減產的效率，油價因此完全抹除漲幅，輕原油期貨收盤下挫近 1%，且失守 52 美元。

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