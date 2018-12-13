陸客回流有望 寶得利南移子公司 前進高雄設立觀光工廠

寶得利 (5301) 今年前 11 月受惠於馬來西亞成功拓點，帶動營收較去年翻倍成長。看好大選後「韓流」效應加持，陸客有望回流，寶得利表示，將在高雄進行拓點，設立觀光工廠並有意加開一間門市，最快明年 2 月中旬後可以看到效應，預期台灣市場回溫下，將與馬來西亞成為明年公司營收及獲利成長的雙箭頭。寶得利董事長張雅琍指出，過去寶得利營收高峰時期，高雄單一直營店的營業額占了整體營收的 9 成，雖然陸客這兩年流失很快，但還是保留高雄直營店。而看好「韓流」所帶來的潛在經濟效益，寶得利董事會因而決定將旗下原位於台北的 100% 子公司禮輝食品遷至高雄，並成立高雄觀光工廠。



張雅琍表示，觀光工廠除了陸客，也希望吸引國旅的團體；而明年台灣及大陸散客到高雄會增加不少，因此也在積極尋覓零售據點，選擇高雄熱鬧的地區加開一間門市。



張雅琍指出，現在每個月約 300 多團客，相較過去每個月平均 2000 團減少許多。但目前觀察，包括國旅、陸客有逐漸增加趨勢，尤其在高雄地區，許多旅行社指定增加三山行程，相當有信心明年平均每月可以大幅成長到 1000 團規模。但因為接下來面臨聖誕節、元旦連續假日及過年旺季，因應國旅需求，因此必須控制陸客團量，避免與國旅搶客，造成缺車、缺飯店情況，預期陸客回流效應在明年 2 月中旬後將可逐步顯現，有信心台灣門市的營收貢獻在 2019 年會大幅成長。



寶得利 11 月合併營收 1.32 億元，年增 107.87%，累計前 11 月營收 12.17 億元，年成長 125.15%。寶得利表示，主要馬來西亞今年第一季開始試營運，第一個月就開始獲利，每個月接待超過 1000 團大陸團，帶動營收從今年 2 月以來，有 8 個月營收都出現年成長率超過 100% 的表現，也使得第三季能夠轉虧為盈，而第四季逢旅遊旺季，單季獲利有望持續提升。

