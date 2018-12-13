蘋果高通戰線延伸 高通要求ITC在美禁售iPhone

高通 (Qualcomm) 和蘋果 (Apple) 之間的專利侵權問題近日持續延燒，繼先前中國福州中級人民法院裁定在陸禁售部分 iPhone 型號，高通近期又向美國國際貿易委員會 (ITC) 申請 iPhone 在美禁令，禁止進口蘋果採用英特爾 (INTC-US) 晶片之 iPhone 機型。

若禁令一旦生效，使用英特爾 (Intel) 晶片以及 AT&T、T-Mobile 兩家行動網路運營商的 iPhone7、iPhone 8 以及 iPhone X 可能因此受到影響。

據《彭博社》報導，ITC 週三 (12 日) 已表示，將會斟酌法官對於 iPhone 進口禁令可能損害美國在 5G 領域的競爭優勢的說法，ITC 將進行調查並在 2 月 19 日作出裁定。

這意味著 ITC 似乎嘗試在 iPhone 進口禁令上妥協，以維護美國在 5G 通訊技術領域的主導地位。

根據中國福州中級人民法院先前做出的裁定，蘋果旗下包含 iPhone X、iPhone 8 系列、iPhone 7 系列，以及 iPhone6s 系列在內 7 款 iPhone 機種侵害高通持有技術專利，高通因此獲得法院頒布對這些涉侵權產品臨時禁售的命令。

此前，英特爾也曾經表示，若美國政府下令禁止進口 iPhone，那麼英特爾就將退出高端晶片市場，而 iPhone 多款機型使用的即是英特爾晶片，包括 iPhone 7、iPhone 8、iPhone X，且蘋果也是英特爾高端基頻晶片的唯一客戶。

高通與蘋果之間的專利侵權訴訟延續將近 2 年，期間雙方衝突不斷，甚至將戰場擴及全球。高通指控蘋果在沒有支付專利費用下使用其智慧財產權，蘋果則稱高通公司利用其最大晶片供應商的地位，向蘋果收取不公平的專利費用，因而拒絕支付任何費用。

據了解，因為使用高通晶片，蘋果每賣出一部 iPhone 都要支付高通相應的專利授權費，長久下來是一筆不小的負擔，蘋果認為這是不合理的。

尤其在 5G 通訊時代來臨之際，各大高科技通訊企業無不積極佈局，專利授權費將會是一大負擔。

高通先前公布了 5G 專利收費標準，根據外媒估算，未來蘋果每賣出一支 5G iPhone 手機，需要承擔至少 21 美元的專利費用，其中會有 13 美元授權費落入高通手中，隨著 5G 專利技術費水漲船高，手機廠商將更加苦不堪言。