〈財報〉Under Armour股價飆27% 業績優成本減但風暴還未散

由於海外銷售激增，促銷活動減少，運動品牌 Under Armour (UAA-US) 股價週二 (30 日) 以雙位數上漲，公布的最新季度盈利和營收超過分析師預期。

Under ARmour 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

週二收盤 UAA 股價上漲 27.71% 來到 23.23 美元。

儘管 UAA 在美國業務的業務發展不順，但財報還是超越了分析師預期，最新一季財報顯示：

每股純益 EPS 為 0.25 美元，高於預期的 0.12 美元。

營收年增 2.4% 至 14.4 億美元，高於預期的 14.2 億美元。

毛利率上升 20 個基點至 46.5%，高於分析師預期的 45.8%。

面對來自競爭對手 Nike (NKE-US)、Adidas (ADDYY-US)、和 Lululemon (LULU-US) 的激烈競爭，Under Armour 一直被迫推出超出其基本款性能裝備的新商品。雖然戰績普通，而北美市場繼續是弱點，但是還是勉強在國際市場上有所成長。

GlobalData Retail 董事總監 Neil Saunders 表示，Under Armour 品牌仍然沒有專注一致，會讓客戶感到困惑，特別是在產品方面。「雖然部份單獨產品有優勢，但整體產品線是一個沒有明確焦點，或專精的大雜燴」。

UAA 北美季度營收下降 2% 至 11 億美元。海外銷售增長了 15%，達到 3.51 億美元，佔總銷售額的 24%。其最強大的區塊則是拉丁美洲、其次是歐洲、中東、和非洲，以及亞太地區。

執行長 Kevin Plank 在與分析師的電話會議上表示，該公司在女性產品線仍然有進步的空間。2017 年為 UAA 的整頓年，把 40% 的產品線刪除、專注於較賣座的產品、降低代言費、也減少了開發至上架時間。同時，UAA 也大幅裁員，減少了全球 3% 或約 400 人的職位。

本季度服裝收入增長 4%、鞋類銷售持平、配件收入下降 6%。其中，Curry 5 和 Project Rock 1 鞋子是近期最暢銷的兩款鞋子。

Nomura Instinet 分析師 Simeon Siegel 表示，UAA 的毛利開始恢復，而庫存水位優，整體營運轉好。展望 2018 年，Under Armour 預計 EPS 應達 0.19 美元至 0.22 美元。