貴金屬盤後─美元連二天上漲 黃金跌回早場漲幅 收低2.20美元

黃金價格週二跌回早場漲幅，終場小幅收低。美元連續第二天上漲，使得黃金受到壓力。

預期美國聯準會 (Fed) 未來升息速度將減緩，則使得黃金跌幅受限。

2 月黃金下跌 2.20 美元，或 0.2%，收於每盎司 1247.20 美元，早場高點突破 1255 美元。

3 月白銀上漲 2.3 美分，或 0.2%，至每盎司 14.628 美元。

分析師說，今天是美元壓低了黃金。美元全面上漲，歐洲的政治擔憂使得英鎊與歐元受到壓力。

Fed 將於 12 月 18 至 19 日舉行政策會議。分析師說，若 Fed 鴿派立場超過預期，美元可能下滑，黃金將大幅上揚。

週二黃金收盤時，追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.2%。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

分析師說，英國脫歐協議的投票延後，顯示動盪將持續，有助支撑黃金走高。

英鎊兌美元週二下跌至 20 個月低點。英國首相梅伊跨越歐洲大陸與歐盟領袖舉行會議，企圖累積政治資本，挽救她的英國脫歐協議，英鎊走勢疲弱。

週二，貿易消息亦影響了全球匯率走勢。美國與中國開展了新一論的貿易談判，有助支撑某些對風險敏感的貨幣兌美元上漲。

其他金屬交易方面，1 月白金上漲 0.4% 至每盎司 785.50 美元。3 月鈀金上漲 1.6% 至每盎司 1177.30 美元。

3 月銅上漲 1.7% 至每磅 2.767 美元。