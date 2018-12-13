美股盤中─中美貿易談判可望有所進展 道瓊大漲逾380點

美國股市週三中場上漲，道瓊大漲逾 380 點。投資人消化有關美國與中國貿易戰的消息。

台北時間 00:42

道瓊工業平均指數上漲 303.92 點或 1.25% 至 24674.16。

Nasdaq 指數上漲 142.24 點或 2.02% 至 7174.07。

S&P 500 指數上漲 38.01 點或 1.43% 至 2674.49。

Caterpillar 與波音均上漲逾 1.5%。這些股票都是全球貿易的指標類股，因為他們的海外市場龐大。

銀行股亦上漲，銀行股 ETF 上漲約 1%。摩根大通，摩根士丹利與花旗股價均走高。

華爾街日報報導，中國正致力增加持有外國企業股權，以改善中美貿易關係。此一計畫將取代中國製造 2025 計畫。

川普於週二接受路透社訪問時說，如果有益國家安全或有助美中貿易談判，他會干預司法部對華為財務長孟晚舟的調查。華為是中國最大型科技公司之一，被中國政府視為驕傲的象徵。

川普還說，華盛頓與北京的貿易談判持續進行，他並證實不會對自中國進口商品加徵關稅，直到貿易協定確定後，再做定奪。

此外，多項報導指出，中國將降低美國製造汽車的關稅。一名美國官員告訴路透社說，中國表示將降低該類關稅，但美國等待正式的文件與時間。

週二，美國股市再度動盪。道瓊早場大漲逾 500 點，終場却小幅收低。S&P 500 與 Nasdaq 亦波動整理。

分析師說，盤中波動多與新聞有關。貿易，聯準會 (Fed) 升息與經濟衰退擔憂，使得投資人採取觀望態度。投資人現在較傾向於漲勢中賣出，而非下跌時買進。