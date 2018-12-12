台股大漲三大法人仍賣18.6億元 外資回頭買超鴻海終止連5賣

台股今 (12) 日大漲 109.41 點，以 9816.45 點作收，其中三大法人賣超 18.6 億元，僅自營商買超，不過外資期貨增持多單，期現貨不同調，鴻海在董事長郭台銘買進加持下，吸引外資回頭大買 1 萬張，終止連 5 賣。

外資今日賣超 20.36 億元、投信賣 2.29 億元，自營商買 4.05 億元，合計三大法人單日賣超台股 18.6 億元。

期貨方面，外資加碼多單 2728 口，未平倉口數來到 3.89 萬口，投信也回補多單，空單未平倉降至 2.88 萬口，自營商布空單 199 口，未平倉口數 2351 口。

外資今日買超第 1 名富邦 VIX 2.06 萬張，第 2 名鴻海 1 萬張，第 3 名中鋼 6772 張，第 4 名元大滬深 300 正 2 6772 張，第 5 名台灣高鐵 3529 張，第 6 名光寶科 3464 張，第 7 名台新金 3141 張，第 8 名華通 2926 張，第 9 名益航 2246 張，第 10 名亞太電 2003 張。

外資今日賣超第 1 名中信金 3.22 萬張，第 2 名國泰金 1.76 萬張，第 3 名新光金 1.19 萬張，第 4 名京元電 8913 張，第 5 名中美晶 7821 張，第 6 名元大台灣 50 反 1 7225 張，第 7 名遠東新 4918 張，第 8 名宏達電 4885 張，第 9 名開發金 4481 張，第 10 名南亞科 4174 張。

投信金日買超前 3 名，第 1 名京元電 1480 張，第 2 名仁寶 897 張，第 3 名長榮航 686 張；投信賣超前 3 名，第 1 名開發金 4449 張，第 2 名新興 2157 張，第 3 名中鴻 1994 張。

自營商買超前 3 名，第 1 名元大 S&P 原油正 2 9751 張，第 2 名富邦 VIX 3351 張，第 3 名聯電 2168 張；投信賣超第 3 名，第 1 名元大台灣 50 反 1 3.53 萬張，第 2 名元大滬深 300 正 2 1.14 萬張，第 3 名富邦上証正 2 3425 張。