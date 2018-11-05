上緯投控出售海能股權大進補 第三季EPS 7.59元

上緯投控 (3708) 旗下上緯新能源出售海能國際股權挹注業外收益 7.6 億元，帶動第三季稅後淨利跳增至 6.91 億元，每股稅後淨利 7.59 元，單季毛利率為 17.62%，較前一季微幅成長 0.9 個百分點，營業利益 2258 萬元。8 月底上緯投控公告上緯新能源出售海能國際股權 30 萬股給麥格里集團，每單位交易價格為 69.23-112.57 美元，處分收益 2,057-3,357 萬美元(約新台幣 6.35-10.3 億元)，入帳進度必須按簽署行政契約、電能購售契約，以及取得專案融資的時程進度，分成三個階段認列，於 10 月 25 日上緯投控公告完成第一階段行政契約簽署。



上緯新能源出售海能國際股權第一階段於第三季入帳，換言之，完成電能購售契約、取得專案融資後續兩項階段，仍有約 3-4 成處分收益進帳。



海能風電 (Formosa II) 總裝置容量為 378MW，預計 2020 年完工，總開發金額約 600 億元，專案融資占 7 成，約 420 億元，根據上緯投控規畫，融資作業預定明年上半年完成，上緯新能源將海能風電 30 萬股出售給麥格里之後，對海能風電持股比重降至 25%。