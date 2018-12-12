雙鴻手機產線獲大單 Q4業績跳 熱到下季 法人認養股價飆倍

散熱模組大廠雙鴻 (3324) 智慧型手機接單量大增，第四季產能滿載，能見度直達下季。法人圈傳出，該公司取得三星 (Samsung)5G 手機獨家供應權，高規的熱板應用大增，不過未獲公司證實，但據了解，雙鴻手機本季貢獻業績有機會較上季倍增。在接單傳出佳音之下，法人買超雙鴻股票不遺餘力，推升該股在近期國際股災頻頻發生之際，逆勢大漲一倍，週三(12 日) 正式站上 90 元大關，大漲 3.69% 或 3.2 元，創波段新高。



雙鴻主要產品線包括 PC(桌機＋筆電)、伺服器、電競顯卡以及手機等，第三季占比分別為逾 4 成、24%、20% 以及 5%。該公司第三季隨著傳統旺季來臨，加上產品結構的調整奏效，毛利率攀升，加上匯兌收益貢獻，單季稅後淨利 0.64 億元，超越上半年，EPS 0.79 元。



累計前三季營收為 55.18 億元，年增 9.5%，稅後淨利 1.08 億元，年減 57.5%，EPS 為 1.34 元。



擺脫上半年的疲軟，據了解，下半年智慧型手機產品線的接單大增，並呈現逐季跳增的現象，使得手機業績占比從上半年的 3%，到第三季底已達 5%，第四季達到高峰，並將其大陸廠產能塞爆，預估單季業績占比有機會挑戰 10%，較第三季貢獻之業績呈現逾倍增長。



至於 PC、伺服器以及電競顯卡等產品線，下半年動能平穩，未有顯著的增加。其中，電競顯卡雖有輝達 RTX20 系列新品上市，但初期產品 CP 值不高，尚未能引發積極的換機潮。



據悉，雙鴻手機接單量大增，能見度直達明年首季，將帶動第四季營收獲利攀升到今年高峰，明年首季淡季不淡。而其中動能之一，據法人圈傳出，其最大的手機客戶南韓三星釋出 5G 手機熱板訂單，且為獨家供應商，為其後續營運成長動能增添想像力。



不過，雙鴻並未證實此項傳言是否真確，但坦言手機熱板的應用開始升高，目前已有小部分的出貨是採取熱板，但絕大多數仍是熱管的應用。就良率而言，熱板的生產門檻不低，這一部分還待進一步的提升，至於手機熱管的良率，雙鴻指出，今年已有長足的進步。