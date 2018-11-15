雙鴻(3324)、中環(2323)、訊芯-KY(6451)、巨大(9921)、中橡(2104)

雙鴻 (3324)：10 月營收創下 7.55 億元的新高，進入消費性電子傳統旺季，隨著手機及伺服器熱管拉貨加速，營運維持高檔。今日股價直接跳空漲停，創下波段新高 70.6 元，一舉站上年線位置。

中環 (2323)：出售閒置廠房給電子大廠廣達(2382) 做為 AI 實驗室的據點，售價高達 42.8 億元。近日股價攻勢凌厲，連續出現跳空的攻擊訊號，今日股價一舉收復季線及年線，創下 11 月股價新高 6.82 元。



訊芯 - KY(6451)：前 10 月合併營收達 34.69 億元，較去年成長達 37%，第三季 EPS 為 1.05 元，獲利表現強勁。股價呈現 W 型態，今日股價直攻漲停板，上檔落在頸線 70 元的位置，若能站上將可視為短線轉多的信號。



巨大 (9921)：第三季獲利創下 12 季以來新高，受惠於歐美市場高級自行車及電動自行車出貨暢旺。今日股價一路走高，創下波段新高 141 元，因接近年線而出現賣壓。



中橡 (2104)：累計前三季稅後淨利 26.33 億元，超越去年全年 22.73 億元，EPS 為 3.88 元，在全球環保意識抬頭的情況下，後市樂觀可期。今日出現攻擊價量，股價創下波段新高 38.6 元，惟遭逢 60 日線反壓而拉回，下檔以 5 日均線為支撐，上檔壓力落在 40 元的整數關卡。