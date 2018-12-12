〈分析〉一文看懂：英鎊大跌背後 梅伊今晚面臨「上任來最大風暴」

英國首相梅伊 (Theresa May) 將於台北時間週四 (13 日) 凌晨 2 時許，面臨到來自英國議會的不信任投票，因梅伊所屬的保守黨內部，對梅伊的英國脫歐協議感到相當不滿，若不信任案取得多數通過，那麼梅伊就有可能下台。

本週在英國《脫歐協議草案》表決不定的壓力下，英鎊兌美元匯價是呈現暴跌，週三 (12 日) 英鎊匯市小幅反彈 0.14%，仍徘徊於 21 個月以來低點，且英國五年期 CDS 更是大漲 40 個基點，創 2016 年 6 月份來新高。

英鎊兌美元 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

梅伊為何面臨「上任來最大危機」？

梅伊之所以面臨到本次的不信任案投票，主要原因是原定於週二 (11 日) 晚間英國議會將表決《脫歐協議草案》，梅伊突然宣布取消，並且「無限期等候通知」，此舉引爆英國議會的極大反彈，故觸發梅伊面臨議會的不信任投票，引爆上任以來的最大危機。

據英媒透露，梅伊之所以在緊要關頭取消表決《脫歐協議草案》，即是因為英國朝野上下對於本次的《脫歐協議草案》早已爭論不休，尤其是在北愛爾蘭邊境問題上，更是難以達成共識，故梅伊內閣擔憂《脫歐協議草案》表決在議會闖關失敗，故宣布延遲表決。

梅伊政府原先預計，週二 (11 日) 梅伊將與德國總理梅克爾 (Angela Merkel)、歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 等人面會後，盼能取得來自德國與歐盟的更多讓利，使梅伊可以帶回英國議會、說服國內議員，但梅伊尚未出訪取得歐洲讓利，逕自取消表決《脫歐協議草案》之舉動，已讓自身立即面臨到不信任案投票。

而歐盟執委會主席容克此前已表示過「脫歐沒有重新談判的餘地」，梅伊知曉歐盟不會讓利，卻仍期待赴歐協商取得戰果，同時梅伊此前也承認，若如期舉行《脫歐協議草案》投票，《脫歐協議草案》估計會以相當大的票數差距遭否決，故梅伊取消議會表決、選擇避戰之舉，引來議會的高度不滿。

梅伊下台、脫歐更亂？

按照英國保守黨目前規定，保守黨下議院議員達 15% 共同發起，即可對黨魁執行不信任案投票，而目前梅伊所屬的英國保守黨於下議院共有 315 名議員，意即若有 158 名議員支持不信任案，那麼梅伊即可能下台。

市場經濟學家分析，雖然梅伊目前面臨到巨大的政治壓力，梅伊下台之後並可能造成提早大選、或英國工黨重新上台，但是估計目前英國政府無論誰上台，都已無法從歐盟獲得更多讓利，也無法達成一個令朝野上下皆滿意的《脫歐協議草案》。

展望後市，由於英國已於 2017 年 3 月 29 日正式啟動里斯本條約 50 條，英國與歐盟將在 3 月 29 日達成脫歐生效，市場預期，梅伊若繼續留任英國首相，那麼估計將在聖誕節前，梅伊內閣將向議會丟出「最後攤牌」之脫歐草案。

本週以來英鎊已破底大跌 1.60%，暫報 1 英鎊兌 1.25 美元附近，創下 21 個月以來低點，表現持續弱勢，市場分析師認為，目前英鎊壓力仍是較為沉重。

法國興業銀行 (Societe Generale) 分析師 Kenneth Broux 即表示，英國最壞的情況是拖到 1 月 21 日前都無法舉行投票，那麼拖的時間愈久，英鎊將會跌的愈深。

另一方面，據市場對英國央行 (BOE) 的升息預期統計，目前僅有 53% 的受訪分析師認為，英國央行可望在未來一年之內再升息一碼，比八月份時所作的調查 58% 還要來得更低，意味著英鎊目前不僅有來自《脫歐協議草案》的政治壓力，更有英國央行恐無法升息的實質拖累。