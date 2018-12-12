對貿易前景樂觀 白宮推遲第二輪農業救助計劃

今年七月，川普在貿易問題上惹怒了美國豆農，不得不豪擲 120 億美元農業救助金挽回票倉。如今，在樂觀情緒驅動之下，川普似乎又想親手收回這筆資金。

據路透社援引消息人士稱，由於貿易談判前景表現樂觀，白宮或將在近期推遲支付今年早些時候許諾提供給美國農民的救助金。目前，這筆共計 120 億美元救助金的支付已經進行到第二輪，此前，美國農業部長桑尼 · 佩杜曾在 12 月 3 日表示，白宮正在審議第二輪援助。第二輪援助原計劃於上周末推出。

消息人士稱，出於對該項援助計劃成本的擔憂，白宮管理與預算辦公室（OMB）推遲了本輪款項支付的批准，同時期待貿易前景能夠更加明確。

「我們正在與白宮進行討論，並預計第二次支付情況將在今年年底之前公布。」美國農業部發言人 Tim Murtaugh 在一份電子郵件聲明中表示。

今年 5 月份，川普採取的貿易政策大範圍地引發了美國豆農的不滿情緒。

美國豆農在此期間遭受巨大衝擊，叫苦不迭，農產品損失高達數十億美元。迅速發酵的憤怒情緒使正在備戰中期選舉的川普十分不安，迅速制定了「120 億美元農業救助金」的計劃，以安撫蒙受損失的農民。

農民和國會人士對此計劃紛紛表示懷疑。農民方面的觀點認為，比起援助資金，他們更需要的是良好的貿易環境；而部分國會共和黨人認為，此舉實為「治標不治本」，根本的解決方案仍然在於白宮的貿易政策。

在一片反對聲中，川普依舊堅持支付這筆救助金，並堅稱：「農民將是最大的受益者…… 只需要一點點耐心。」

今年 9 月份，白宮已批准向農民發放第一批 60 億美元的資金。然而據美國農業部數據顯示，由於氣候、計劃缺陷等漏洞，該筆資金中實際落實到農民手中的金額僅為 8.38 億美元。

按照計劃，本月將發放第二批 60 億美元的救助金，而該計劃是否將半途叫停，取決於 OMB 最終的審議結果。

而據路透社援引消息人士補充稱，這筆資金的支付可能在一些「反覆」後最終獲得批准。