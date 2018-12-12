歐股盤前─美中貿易談判傳進展 歐洲Stoxx 50期指漲逾0.6%

據傳中國有意降低美國進口汽車關稅，美中貿易談判似有進展，今 (12) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 0.6%。

台北時間週三下午 3 點 13 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.64%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.63%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.95%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.67%。

週三亞股走揚，截至發稿，上證綜指上漲 0.31%，深證成指上漲 0.16%；南韓 Kospi 指數上漲 1.44%，日經 225 指數上漲 2.15%；台股收漲 109.41 點，至 9816.45 點。

據傳中國擬將美國進口汽車關稅，由 40% 降至 15%，美中貿易磋商似有具體進展；但美國總統川普為了美墨邊境牆預算，槓上民主黨，威脅要讓聯邦政府關門，加上英國脫歐帶來的不確定性，多空因素雜陳，使昨日美股收盤漲跌互見。

週二道瓊工業指數收跌 53.02 點 (0.22%)，至 24370.24 點；標普 500 指數收跌 0.94 點 (0.04%)，至 2636.78 點；那斯達克指數收漲 11.31 點 (0.16%)，至 7031.83 點。

投資人持續關注華為財務長孟晚舟於加拿大遭扣留一事，加拿大法院週二裁定，以 1000 萬加幣，同意孟晚舟交保，允許其待在溫哥華住處，但須接受保安人員與科技監控。

川普日前接受媒體專訪時稱，若介入孟晚舟事件，對國家安全、美中達成貿易協議有利，「我會在必要時介入」。

英國脫歐協議原定週二進行國會表決，由於持反對意見的百餘名議員，似未改變立場，外界研判，表決結果極可能以失敗收場；經召開緊急會議後，梅伊政府決定，將表決時間延至聖誕節後，並加緊準備無協議脫歐。

梅伊的發言人表示，預計於明年 1 月 21 日之前，進行脫歐協議表決。