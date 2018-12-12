台灣人壽攜高雄榮總應用區塊鏈提升理賠服務 明年上半年上線

在醫療記錄從傳統紙本邁入電子病歷的數位化資訊時代，醫療院所與保險業結合的區塊鏈創新模式，將帶給保戶更多數位化服務，中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽今 (12) 日與高雄榮民總醫院共同簽署醫療理賠區塊鏈合作備忘錄，建立「理賠服務區塊鏈平台」，預計 2019 年上半年正式上線。

台灣人壽表示，此次與榮總合作的「理賠服務區塊鏈平台」上線後，未來台灣人壽保戶於高雄榮總診療結束，即可在台灣人壽官網的「保戶天地」線上提出理賠申請及授權，高雄榮總將以區塊鏈方式將就醫資料等理賠申領資料提供予台灣人壽，彈指間即完成理賠申請程序。

台灣人壽表示，該公司持續致力於提升客戶理賠服務效率，從過去保戶須檢附紙本診斷證明書才能申辦理賠，到推出保險金扣抵醫療費用服務、快速理賠服務等，都希望可以提供保戶最即時的協助。

台灣人壽進一步表示，有鑑於以往保戶出院或診療結束後，需再往返醫院申請紙本就醫資料，台灣人壽與高雄榮總共同研發利用區塊鏈技術的安全、便捷特性，讓保戶於線上提出理賠申請的時候，同時授權高雄榮總將就醫資料以區塊鏈方式傳輸給台灣人壽，即可省去保戶往返醫院申請文件的舟車勞頓，一鍵完成理賠申請；而保戶除可隨時於線上查閱所授權的就醫資料內容外，也因區塊鏈的特性而擁有安全的可攜式病歷，方便日後就醫使用。

台灣人壽總經理莊中慶表示，透過區塊鏈平台傳輸資料可完整提供收據、病摘等就醫資料，滿足申請各類型醫療險的需求，也因為區塊鏈具無法竄改的特性，保險公司可以完全信任收到的資料，加快理賠速度；而保戶出院後隨時可提出理賠申請，無需填寫及郵寄紙本資料，加上病歷資料以區塊鏈技術加密，讓保戶可安心隨時線上查看，未來亦可用於其他醫院就診或諮詢，非常適合作為建立新一代醫療金融的基礎。

面對即將到來的超高齡社會，醫療對人們的重要性與日俱增，台灣人壽與高雄榮總的合作就是期許共同推動保險金融、醫療服務品質，應用金融科技創新，提升高品質服務，以推動「理賠服務區塊鏈平台」為例，不僅省下保戶奔波的時間，加速醫療理賠金流效率，同時也為醫療機構與保險公司減少管理成本，創造三贏的局面。