〈電動車陣營選邊站〉機車二哥YAMAHA表態支持Gogoro換電系統 年底前簽約

電動機車大廠 Gogoro 今 (11) 日宣布，台灣機車銷售二哥 YAMAHA 將與 Gogoro 合作，雙方預計年底前簽約，以 Gogoro 市面銷售的車款為基礎，採行 YAMAHA 電動機車設計委由 Gogoro 生產，完成的車輛交由台灣山葉機車的銷售通路進行銷售，預計明年夏季將推出第 1 款車。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，非常榮幸與 YAMAHA 合作，向實現能源願景的目標邁出重要的一步。

Gogoro 目前已與 YAMAHA 發動機株式會社針對台灣市場電動車輛的商業合作案展開檢討，內容有關電動機車的產品開發、委託製造和電池交換系統的使用，Gogoro 指出，而兩家公司的事業合作夥伴「住友商事株式會社」在促成雙方合作上也扮演了重要的角色。

YAMAHA 自 1966 年起投入台灣機車市場，目前以台灣山葉機車所生產的機車為主，去年全年共銷售 29 萬台，銷量僅次於光陽，同時也製造銷售電動機車 E-VINO 輸出到日本。

YAMAHA 指出，YAMAHA 在台灣設有 YAMAHA Motor R&D Taiwan，主要負責台灣市場的速克達機車開發，此次和 Gogoro 的合作案，不僅想在台灣市場擴充包含燃油車種在內的產品種類，電動車方面則是希望透過運用 Gogoro 所擁有的電池交換站網路，提高消費者使用上的便利性。

Gogoro 自 2015 年起投入台灣機車市場，以製造自有品牌的智慧雙輪和可方便交換電池的電池交換站，開展全新的電動機車商業模式，目前在台灣已設置逾 750 個電池交換站，預計明年初將突破 1000 站。