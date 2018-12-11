貴金屬盤後─美元兌英鎊走強 黃金收低3.20美元

黃金期貨週一收低，自近五個月高點回檔。美元兌英鎊走強，為黃金帶來壓力。

2 月黃金下跌 3.20 美元，或 0.3%，收於每盎司 1249.40 美元。3 月白銀下跌 0.6% 至每盎司 14.605 美元。

上週五，黃金創 7 月以來收盤高點，亦創 8 月以來最大單週漲幅。股市下跌，債券殖利率下滑，美元走低，為黃金利空。

因預期聯準會 (Fed) 今年可能停止升息週期，黃金跌幅因而受限。

美國 11 月新增就業 15.5 萬人，失業率守於 49 年低點，但新增就業人數仍低於華爾街預期。

分析師說，美國 11 月新增就業數據降低了 2019 年升息展望，美元因而受到壓力，支撑了黃金上漲。

但今日，美元指數上漲 0.7%，清除了本月以來的跌幅。英國首相梅伊延後國會對英國脫歐協定的投票，英鎊下跌至 20 個月低點，支撑了美元上揚。

美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。債券殖利率上升，對商品價格亦屬利空。

其他金屬交易方面，1 月白金下跌 8.30 美元，或 1.1%，至每盎司 782.10 美元。3 月鈀金下跌 12.10 美元，或 1%，至每盎司 1158.70 美元。3 月銅下跌 4 美分，或 1.4%，至每磅 2.72 美元。