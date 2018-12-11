◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧12月11日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 穩懋 新昕纖 生泰 大江 易威 晟楠 富邦美債20年 宜特 謚源 杏昌 碩禾 穆拉德 太普高 元大美債7-10 友威科 東林 美時 南璋 富邦中國政策債 緯軟 欣厚-KY 進階 勝昱 元大美債1-3 信驊 友銓 永日 飛寶企業 元大投資級公司債 杰力 達威 強生 精確 元大中國債3-5 台半 三圓 寶島科 宏易 群益15年IG電信債 凱鈺 雙喜 達爾膚 唐鋒 群益15年IG科技債 中美晶 力泰 德麥 聯光通 群益10年IG金融債 九豪 理銘 中華食 榮群 國泰投資級公司債 信昌電 亞都 世坤 天宇 國泰5Y+新興債 合晶 東凌-KY 惠光 新零售 國泰1-5Y高收債 松崗 明揚 冠好 力新 富邦全球投等債 茂迪 綠河-KY 萬國通 恩得利 富邦全球高收債 神盾 欣泰 新昕纖 李洲 國泰中國政金債5+ 環球晶 聚紡 凱柏實業 富邦中政債0-1 匯鑽科 力肯 元炬 富邦A級公司債 三貝德 泰茂 及成 FH中國政策債 精確 和進 凱基中國債3-10 崇友 耀勝 凱基新興債10+ 方土霖 倚強 凱基科技債10+ 宏易 錦明 元大AAA至A公司債 至興 鑫創 群益AAA-AA公司債 萬在 廣寰科 群益15年IG公用債 長佳 點晶 群益15年EM主權債 瑞穎 斐成 FH能源債 大恭 泰谷 FH製藥債 永純 典範 FH新興企業債 雙邦 長天 國泰A級公司債 致振 益通 合世 威潤 振維 易威 創威 鴻翊 穆拉德 唐榮 迎輝 南璋 世鎧 欣厚-KY 勝昱 晉椿 兆遠 飛寶企業 久陽 太欣 精確 強新 系統電 宏易 松和 世紀 唐鋒 寶碩 華容 聯光通 凌網 建榮 榮群 恩得利 立衛 天宇 川寶 天揚 新零售 謚源 鈺創 力新 李洲 佳總 恩得利 元炬 合正 李洲 港建 寶聯通 凱柏實業 及成 凱鈺 元炬 笙泉 德宏 及成 新洲 合邦 和進 和進 萬旭 耀勝 耀勝 久正 倚強 倚強 上揚 錦明 至寶電 全譜 鑫創 錦明 易通展 廣寰科 鑫創 安鈦克 點晶 宇環 元隆 斐成 點晶 沛亨 泰谷 幸康 九暘 典範 泰谷 凱碩 崇越電 長天 全達 長天 由田 奧斯特 益通 森寶 保銳 振維 矽瑪 越峰 鴻翊 亞帝歐 英格爾 迎輝 先益 士開 欣厚-KY 重鵬 昇益 兆遠 泓格 志嘉 太欣 博磊 富裔 系統電 東林 燦星旅 世紀 精聯 富驛-KY 華容 營邦 劍湖山 建榮 晶達 德記 立衛 杰力 泰偉 天揚 桂盟 華義 鈺創 世紀 昇華 佳總 立衛 得利影 合正 合正 鼎創達 寶聯通 金利 花王 凱鈺 通泰 邦泰 德宏 三聯 合邦 合邦 萬旭 亞元 久正 業強 上揚 萬旭 全譜 訊達 易通展 撼訊 安鈦克 順發 元隆 亞銳士 沛亨 信昌電 九暘 合晶 凱碩 育富 全達 晉泰 奧斯特 上揚 保銳 全譜 越峰 沛波 英格爾 元隆 士開 沛亨 昇益 迅德 志嘉 大中 富裔 廣錠 燦星旅 神盾 富驛-KY 倉和 劍湖山 勁豐 德記 光菱 泰偉 星雲 華義 奧斯特 昇華 大世科 得利影 博大 時報 鑫龍騰 鼎創達 三圓 花王 三豐 邦泰 雙喜 力泰 豐謙 惠普 中連貨 安心 易飛網 亞都 老爺知 滿心 東凌-KY 紅馬-KY 德記 大展證 誠品生活 得利影 隆中 時報 琉園 旭然 鼎創達 崑鼎 捷必勝-KY 明揚 紅木-KY 鉅邁 綠電 欣雄 欣泰 富堡 大汽電