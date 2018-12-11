瑞銀針對美中貿易戰推演三劇本 明年重啟談判、貿易戰升級可能性最大

美中貿易戰在華為公主孟晚舟被捕後情勢升溫，據瑞銀發布的「中國經濟評論報告」指出，美中貿易戰可能出現三種情境，其中又以明 (2019) 年 3 月重啟談判，並推升貿易戰可能升級的風險性最高。

美中貿易戰雙方達成休兵 90 天協議，但現在冒出華為事件，讓原本就複雜難解的貿易戰再添變數，瑞銀分析，美中貿易戰可能有三種情形，包括：「明年 3 月前達成共識並取消關稅」、「談判陷入僵局」，以及「90 天後繼續談判，但可能使貿易戰進一步升級」，其中又以第三種可能性最高。

瑞銀表示，第一種情形是雙方在明年 3 月前就所有重大分歧達成共識、包括取消全部關稅，但這可能性非常低（低於 15%）；第二種則是談判陷入僵局或脫軌，最終 10% 的關稅稅率在 3 月份被上調至 25%，瑞銀預估此一情形發生機率約 35%，而且這種情形下美國還有可能會對剩餘中國出口產品加徵關稅，並讓貿易摩擦延伸到其他領域。

至於三種情形則是，美中談判產生一定進展並同意於明年 3 月後繼續談判，且關稅不被進一步上調，但是貿易戰升級的風險猶存。

瑞銀認為，有鑒於美中領導人都有意願達成協議，且會後中方也迅速推出相關政策，因此這種情形最有可能（機率約 50%）。

但瑞銀也說，在諸多因素交錯下可能使未來談判複雜化，包括美國計畫限制對華科技出口，以及其針對中國科技公司的一些行為，因此明年 3 月前上述三種情形發生的概率也可能出現大幅變化。



