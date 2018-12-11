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金融業前10月月獲利突破5000億元 保險業已超越去年全年

金管會。(鉅亨網資料照)
金管會。(鉅亨網資料照)

金管會今 (11) 日公布，整體金融業 (銀行、保險、證券) 合計前 10 月稅前盈餘已突破 5000 億元、達 5047.7 億元，其中，保險業前 10 月獲利已超越去年全年；但受到中美貿易戰、經濟放緩等衝擊，整體金融業想超越去年 (2017) 全年稅前獲利 5358.3 億元恐有難度。

整體金融業 (銀行、保險、證券) 合計前 10 月稅前盈餘已突破 5000 億元、達 5047.7 億元，比起去年同期的 4849 億元成長 4%。

其中，全體銀行業 (包括外銀、信合社等) 前 10 月稅前盈餘約 3314.3 億元，年成長 5.3%，而去年銀行全年稅前盈餘為 3526.3 億元。

全體保險業前 10 月稅前盈餘約 1314 億元，比去年同期的 1254 億元成長 4%，今年已經超過去年全年的 1307 億元，顯示壽險業今年雖飽受匯損所苦，但獲利仍有所增加。

證券業 (含期貨投信) 部分，今年前 10 月份稅前盈餘為 419.41 億元，較去年同期減少 31.25 億元、衰退 6.9%，主要是 10 月股災衝擊券商獲利。而去年整年證券業稅前盈餘共 552 億元。

比較近幾年金融業獲利，2014 年為 5428 億元、2015 年 5612 億元為歷史最高、2016 年為 4889 億元、2017 年約 5358.3 億元，今年受到中美貿易戰等影響，要超越去年挑戰新高恐有難度。

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