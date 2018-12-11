金融業前10月月獲利突破5000億元 保險業已超越去年全年

金管會今 (11) 日公布，整體金融業 (銀行、保險、證券) 合計前 10 月稅前盈餘已突破 5000 億元、達 5047.7 億元，其中，保險業前 10 月獲利已超越去年全年；但受到中美貿易戰、經濟放緩等衝擊，整體金融業想超越去年 (2017) 全年稅前獲利 5358.3 億元恐有難度。

整體金融業 (銀行、保險、證券) 合計前 10 月稅前盈餘已突破 5000 億元、達 5047.7 億元，比起去年同期的 4849 億元成長 4%。

其中，全體銀行業 (包括外銀、信合社等) 前 10 月稅前盈餘約 3314.3 億元，年成長 5.3%，而去年銀行全年稅前盈餘為 3526.3 億元。

全體保險業前 10 月稅前盈餘約 1314 億元，比去年同期的 1254 億元成長 4%，今年已經超過去年全年的 1307 億元，顯示壽險業今年雖飽受匯損所苦，但獲利仍有所增加。

證券業 (含期貨投信) 部分，今年前 10 月份稅前盈餘為 419.41 億元，較去年同期減少 31.25 億元、衰退 6.9%，主要是 10 月股災衝擊券商獲利。而去年整年證券業稅前盈餘共 552 億元。

比較近幾年金融業獲利，2014 年為 5428 億元、2015 年 5612 億元為歷史最高、2016 年為 4889 億元、2017 年約 5358.3 億元，今年受到中美貿易戰等影響，要超越去年挑戰新高恐有難度。