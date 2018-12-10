〈金管會立院備詢〉顧立雄：華為後續關注一關鍵 台股大跌主因是經濟放緩

台股今 (10) 日開盤再大跌百點，失守 9700 點關卡，市場將矛頭持續指向華為 CFO 被捕事件，對此，金管會主委顧立雄表示，華為事件目前資訊還不足，後續要持續關注是否像對中興通訊一樣祭出制裁，今天台股大跌不是單純華為事件，主要應該是受到經濟放緩、日本下修 GDP 影響。

顧立雄表示，華為事件到現在為止資訊相對不足，後續美方要如何來處理這件事情，最關鍵要看是否像對中興通訊一樣祭出制裁。而台股大跌不是單純華為事件，還包括蘋果銷量不佳，影響供應鏈，而最主要看起來在整個全球經濟預期會放緩的影響更大，尤其今天日本說要下修 GDP 等，這個部分才是真正的關鍵。

顧立雄進一步指出，華為事件等許多因素都可能在未來會來明朗，但是整個現在經濟走到一個高峰期，現在經濟放緩的可能性一直存在，這樣的心理因素驅動，股市難免都會有一些震盪整理，金管會將密切關注。

顧立雄說，股市現在基本上都在一個上下區間震盪，但終究股市要回到整個基本面，基本面反映了股市應該有的位置，如果經濟在低期，但是預期會往上走，股市就會預先反應；相對的如果在經濟高峰期，預期往下走，股市就會反映下跌。

顧立雄強調，到現在為止所有相關的經濟數據，顯示台股的基本面還不錯，台股的現金殖利率仍在 4.5% 左右，這是一個滿好的殖利率表現，值得大家看重這個基本面，來做長期的投資。

針對庫藏股實施狀況，顧立雄表示，前陣子有鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，但市場有意見反映，希望啟動資訊透明化措施，並檢討庫藏股若執行率不夠，應納入內稽內控，他希望各公司若宣布實施庫藏股，還是能夠確實執行。