年底旺季加持 紅馬-KY 11月營收年增逾一成 12月業績有望攀峰

紅馬 - KY(2928)11 月合併營收 6.5 億元，較上個月增加 11.5%，且較去年同期成長 11.1%，主要受惠於故鄉納稅及伴手禮業務進入年底旺季，以及公司與會員制企業合作故鄉納稅業務拓展有成。紅馬 - KY 表示，10 月底與日本第二大電信公司─KDDI 完成簽約合作，期待能吸引 KDDI 的 3,900 萬會員使用點數進行故鄉納稅捐款，此次與 KDDI 合作推廣故鄉納稅的經驗，亦將有助於公司爭取與其他大型會員制企業合作的機會。另外，紅馬於 10 月底在公司 FURUMARU 故鄉納稅官方網站增設 T-Point 會員專用網站，由於 T-Point 是目前日本最大的跨產業紅利點數平台，旗下擁有近 6,788 萬名集點會員，預期透過此創新的業務合作，將可望吸引更多日本民眾辦理故鄉納稅。



紅馬 - KY 也提到，日本政府今年起鼓勵地方自治體與當地企業合作推廣故鄉納稅業務，已於 11 月中旬與日本山形縣酒田市的在地公司 - Fresh 株式會社及當地供應商成立合資公司，共同發展故鄉納稅回禮開發、行銷到物流等一條龍的服務，未來並可望推廣至政府群眾募資 (GCF) 業務，持續深化地方創生業務。



紅馬 - KY 進一步表示，從往年業績來看，第四季為伴手禮及故鄉納稅業務的高峰，11 月合併營收已繳出較上月與去年同期雙成長的成績單，預期 12 月會再創今年高峰，而今年開展與會員制企業合作拓展故鄉納稅捐款業務，年底前也預計將完成 10 個合作案。

