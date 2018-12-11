無懼貿易戰 上市櫃公司投資海外、大陸獲利雙創歷史新高

不受美中貿易戰影響，截至第 3 季止，上市櫃公司海外及大陸投資獲利，雙創歷史新高，其中，海外投資收益 4012 億元，年成長 32%；大陸投資收益則為 2156 億元，年成長 24%。

據金管會統計，到第 3 季止，上市公司 663 家，上櫃公司 529 家，合計 1192 家赴大陸投資，占全體上市 (櫃) 公司總家數 1580 家的 75.44%，與去年底家數相同。

累計投資金額部分，截至第 3 季止，上市公司累計投資大陸新臺幣 2 兆 1822 億元，上櫃公司 2409 億元，合計 2 兆 4231 億元，比起去年底增加 1077 億元。

截至第 3 季，上市公司投資大陸收益 2041 億元，上櫃公司投資大陸收益 115 億元，合計投資大陸收益 2156 億元，整體較去年第 3 季增加 420 億元。其中上市公司本期投資利益較去年同期增加 434 億元，主要是其他電子業因組織架構調整增加認列投資收益，以及水泥工業因水泥售價成長使大陸子公司獲利成長所致；而上櫃公司投資收益較去年同期減少 14 億元，主要是原物料價格上漲及用人費用增加所致。

截至第 3 季止，上市、上櫃公司投資收益累計從大陸匯回金額分別為 3998 億元及 339 億元，合計 4337 億元，占累積原始投資金額 2 兆 4231 億元的 17.90%，累計匯回金額較去年底增加 423 億元，上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

而海外投資部分，截至第 3 季止，上市公司 701 家，上櫃公司 560 家，合計 1261 家赴海外投資，占全體上市 (櫃) 公司總家數 1580 家之 79.81%，比去年底增加 10 家。

截至第 3 季止，上市公司累計投資海外 5 兆 7052 億元，上櫃公司投資海外 5979 億元，合計投資 6 兆 3031 億元，較去年底增加 3276 億元。

投資損益來看，上市公司投資海外收益為 3610 億元，上櫃公司收益 402 億元，合計投資海外收益 4012 億元，整體較去年第 3 季增加 982 億元。上市公司主要是電子零組件業受惠於車用電子等需求增加致被動元件相關產品銷售量價成長，致獲利增加，至上櫃公司主要是半導體業矽晶圓市場需求增加致獲利增加。