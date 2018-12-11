郭台銘買股挺鴻海 11月持股加碼逾2.7萬張

鴻海 (2317-TW) 受到 iPhone 新機銷售不佳影響，市場對營運後市有疑慮，使其近期遭到外資大舉提款，股價數度跌破 70 元大關。不過，鴻海董事長郭台銘先前強調，有信心至少到明年 1 月營運都會非常好，他也用行動力挺鴻海，展現自己對公司營運深具信心。據證交所最新資料顯示，郭台銘 11 月斥資逾 10 億元，共加碼鴻海超過 2.7 萬張股票。

據證交所最新公告的大股東持股異動資訊，郭台銘對鴻海的持股由 10 月的 129 萬 7478 張，增加到 11 月的 132 萬 4498 張，共增加持股 27020 張，持股比重增加 0.2 個百分點至 9.55%。

受到蘋果砍單的利空消息衝擊，鴻海市值在 11 月 21 日首度跌破兆元大關，且在昨 (10) 日公告 11 月營收前夕，盤中股價跌破減資前低點、來到 67.6 元，創下 2011 年 10 月後、逾 7 年來新低。

不過，鴻海 11 月營收傳來好消息，達到 6014.41 億元，月增 1.99%、年增 5.59%，創歷年同期新高，也寫下單月歷史次高成績，似乎呼應郭台銘先前所言，營運至少會旺到明年 1 月，郭台銘也以行動力挺，加碼買進自家股票逾 2.7 萬張，展現對公司營運仍深具信心。