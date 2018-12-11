農林大打資產開發牌 樂見三陽加入大股東

農林 (2913-TW) 今 (11) 日召開法說會，對於三陽 (2206-TW) 趕在明年董監改選前成為農林最大單一股東，農林董事長林金燕表示，三陽是認同旗下屏東老埤農場的開發方式，被問及對新股東的看法，她也微笑指出，「只要是會把公司經營好的人就是好人」。

農林將於明年董監改選，林金燕個人持股僅 2.2%，不過，她強調，多數外資股東是支持目前公司的營運方向，獲得多數股東支持沒有問題。

三陽日前透過子公司上揚資產管理斥資 9.65 億元，拿下台灣金聯資產手中持有的農林私募股 6.32 萬張，占農林股權 8.01%，平均每股價格 15.25 元。由於三陽董事長吳清源熟稔土地開發，因此，農林的後續資產開發狀況也受到市場關注。

農林說明，目前共有 11 個開發案，具代表性有 4 個，分別為三義工商綜合區、銅科工商綜合區和銅科別墅住宅區，以及魚池中明遊樂區。

其中，三義工商綜合區進度最快，已變更地目可營運，而位於三義銅鑼的銅科工商綜合區和銅科別墅住宅區，預計下個月可取得用地變更；不過，由於目前景氣狀況並不佳，魚池中明遊樂區有待景氣轉好時再行開發。

另一方面，對於休閒農場的經營，農林也不懈怠，旗下已營運的有熊空休閒農場、大寮茶文館、大溪老茶廠、銅鑼茶廠和日月老茶廠，最新進度是，石門森林休閒農場已完成登記可開始營運，九湖休閒農場和鹿篙咖啡莊園也在規畫階段，鹿篙咖啡莊園預計明年中可營運。

至於旗下較零散且不具利用價值的土地，農林則是與太陽能光電相關業者合作，提供土地出租，以創造收益。

農林強調，每年均會進行土地資產盤點，依據不同特協給予最佳化開發運用，除零善土地，宜農土地和具開發價值可做變更的土地會依據適合的狀況咖開發。

而旗下屏東老埤農場已成為國內首座智慧茶園，目前進入第三級栽種，大規模的茶葉產能可增加營收貢獻，預計 2020 年起開始轉盈，農林預計至 2025 年老埤農場將達到產能滿載．未來甚至不排除將智慧茶園技術輸出，擴展國外市場。

農林前 3 季虧損 4170 萬元，每股虧損 0.05 元，差於去年同期稅後純益 6.08 億元，林金燕坦言，今年恐難轉盈，主要是因大亞百貨尚未出租，但需提列折舊，明年找到租戶就有望轉盈。