〈中國禁售部分i鳳〉蘋果對中國禁售令提上訴 相關人士：裁定無二審 全國適用

中國福州中級人民法院 (福州中院) 昨 (10 日) 裁定，要求蘋果立即停止針對高通兩項專利、包括在中國進口、銷售和許諾銷售未經授權的產品的侵權行為，因此禁售包括 iPhone X 在內的多款型號手機。蘋果稍後表示，已提出上訴，推翻銷售禁令。

不過陸媒《中國證券報》引述接近福州中院的相關人士確認，此裁定事項屬專利禁制令範疇，只有一審，不可上訴，沒有二審。該禁制令也將適用於全國範圍。

如果依上述說法，受禁令影響的機型包括 iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X，都不能在中國大陸販售。

蘋果：仍可購買所有機型

不過蘋果公司 10 日晚發給媒體聲明，強調中國消費者仍可購買所有型號的 iPhone 產品。蘋果表示，「試圖禁售我們的產品是高通公司的又一絕望舉措，該公司的違法行為正受到世界各地監管者的調查。高通公司正在就他們以前從未提出過的三項專利提出主張，包括一項已經失效的專利，我們會通過法院尋求所有的法律途徑。」

此外，蘋果聲明，如果升級至 iOS12 便可解決這一問題。

法律人士指出，福州中院的判決是「訴中禁令」，按照現行法規，這種訴中禁令是送達之後必須立即執行的，蘋果可以申請複議，但是複議不影響執行。此外，高通與蘋果之間可以走和解程序，待雙方和解後，可以重新向福州中院申請解除禁制令。

部分分析師相信，高通這種「以戰逼和」的手法，在禁制令生效後，將起作用。Granite Investment Advisors 的基金經理 Timothy Lesko 表示，「蘋果最終將不得不與高通公司進行談判，」

蘋果、高通決裂的結果

蘋果與高通在專利戰的決裂，主要發生在近兩年。2017 年初，蘋果拒絕支付給高通晶片授權費用，雙方合作斷裂。蘋果 9 月上市的三款新機把高通晶片排除在外，轉而使用英特爾的數據機晶片。

此外，2017 年 1 月，蘋果控告高通，並拒絕退還承諾的 10 億美元專利授權費。而引發高通報告，在多國控告蘋果侵犯其專利，還蘋果暗中唆使 iPhone 供應商拖欠應向高通繳納的專利費。

蘋果公司指稱，高通公司在進行相關通信標準必要專利的許可及基帶晶片銷售時存在濫用市場支配地位的行為，具體包括：

高通公司收取的標準必要專利許可費用及向蘋果公司發出的許可條件過高； 拒絕向某些標準技術實施者提供許可； 限定蘋果公司使用其提供的或批淮使用的產品 / 服務； 其他依據《反壟斷法》第十七條第一款第五項的捆綁行為和不合理交易條件； 對蘋果公司實施差別待遇。

高通在今年 4 月提交的文件中指稱蘋果存在以下行為：

違反了與高通的協定，曲解了與高通的協定和談判內容； 干涉高通與為蘋果公司製造 iPhone 與 iPad 的高通被許可廠商之間的長期協議； 通過曲解事實和提供不實聲明，在全球不同地區鼓動監管機構對高通的業務發起攻擊； 選擇在其 iPhone 7 手機中不充分使用高通數據機晶片的性能，曲解搭載高通數據機和搭載其他供應商數據機的不同 iPhone 手機之間的性能差異； 威脅高通並試圖阻止其進行有關搭載高通產品的 iPhone 手機的卓越性能的公開比較。

暫時只有中國禁售

據媒體統計，高通已經在 6 個不同國家的 16 個司法管轄區分別提起了 50 多項訴訟。

目前除中國以外，德國法院拒絕高通的禁制令，而美國一位貿易法官也建議，即使蘋果被認定侵犯了高通專利，也不宜立即禁售。