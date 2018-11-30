中信金三度挺進台灣20大國際品牌 居金融業冠軍

2018 年台灣 20 大國際品牌名單出爐，中信金 (2891) 以品牌價值 6.03 億美元，三度進榜，再次奪得第 4 名，為台灣金融業之冠。此次調查，採取與 Interbrand「全球百大品牌調查」相同的品牌鑑價系統，中信金在前 20 名企業中，品牌價值為 6.03 億美元，較去年成長幅度達 13%，為前 20 名中成長幅度最大的企業。



中信金行政長高人傑表示，中信金視品牌為企業最重要的無形資產，除了在營運績效、公司治理、企業社會責任、環境永續等面向持續努力，更藉由創新金融產品，服務滿足消費者多樣化需求，強化社群平台與消費者之間的互動，傳達品牌正面形象，達到國際化金融產業的高標準。



中信金表示，此次在台灣 20 大國際品牌排名第 4，居台灣金融業第 1 名殊榮，中信金董事長顏文隆日前更榮獲台灣企業永續獎「企業永續傑出人物獎 」，代表中國信託除了營運及資產規模持續成長外，長期於企業社會責任之努力亦獲得認同。



截至今年 11 月底，中信金和旗下各子公司已獲得國內外 174 項大獎。