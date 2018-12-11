【統一投信】聰明錢撈底 科技股領漲美股

10 日美股大盤一度暴跌，但在 FAANG 等科技巨擘領漲下，帶動美股四大指數翻揚收紅，各產業類股以科技類股漲幅最大。統一 FANG+ETF(00757) 經理人袁永騰表示，美股經歷近兩個月的修正後，籌碼面已漸漸洗清，這些領先創新趨勢的科技股價格也來到合理位置，市場上開始有聰明錢（Smart Money）進場撈底，隨時蘊釀反彈契機。

袁永騰指出，美中貿易戰是長期議題，仍會持續打打和和，在爭議與協商中會有各式各樣的消息及揣測干擾市場，但起碼目前美中雙方定調為有意願在緩衝期重新談判，市場投資人也逐漸習慣這種美中關係的新常態，開始把目光焦點轉向股票的價值面，此時，擁有相對高的獲利成長前景且價位合理的科技領導廠商，可以明顯看到下跌時就會有買盤進場承接，與先前多殺多的競相拋售氣氛大不相同。

針對近期其他重大事件，袁永騰表示，英國脫歐爭議目前看來對美股影響不大，而美國聯準會（FED）預定 18、19 日召開例行利率會議，市場普遍有共識這次會升息一碼，只要聯準會決議符合預期，對股市影響就不大，倘若意外決定不升息，反而會引起投資人對經濟前景更大的疑慮，觀察重點為美國本週將公布的消費者物價指數（CPI），以及聯準會下週會議結束的會後聲明，抱持「聽其言、觀其行」的審慎態度。

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