年底資金需求旺季 租賃雙雄11月營收亮眼 連袂創新高

11 月租賃金融股財報出爐，中租 - KY(5871)和裕融 (9941) 受惠年底資金需求旺季，拉抬單月營收表現，皆創歷年同期新高。中租 - KY 業務動能攀升，自結 11 月合併營收 44.54 億元，月增 0.93%，累計前 11 月合併營收 458.46 億元，年增 22.53%，超越去年全年營收表現。



中租表示，旗下各地區以東協表現最佳，營收月增達 8%，台灣地區業務持續成長帶動營收穩定增加，中國地區則在資產品質穩健下，業務動能維持高峰，11 月新增業績創今年新高。



裕融深耕中國二手車市場，並將合作主機廠擴增至 4 家，且菲律賓市場開業後首月承作金額 8,000 萬披索，年底有望達成 2.6 億披索業績目標。



裕融自結 11 月合併營收 20.44 億元，月增 1.29%，累計前 11 月合併營收 210.51 億元，年增 18.95%；單月合併稅後盈餘 2.56 億元，累計前 11 月稅後盈餘 24.81 億元，每股盈餘 8.27 元。