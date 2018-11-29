台灣大攜手正文推「Kid守護王」APP 控管孩童手機網頁瀏覽權限及時間

手機上網吃到飽蔚為趨勢，導致兒童手機上網黏著度大幅提升，台灣大哥大 (3045) 宣佈，即日起與正文科技 (4906) 合作推出跨 iOS 和 Android 兩大系統、不分本網或他網的「Kid 守護王」APP。只要父母和小孩同時下載該 APP，以掃 QR Code 方式綁定，父母就可以透過遠端管理孩子網路使用與瀏覽行為，不用擔心孩子的眼睛會被手機綁架。根據衛福部國健署 2018 報告顯示，孩子在放學後，上網使用時間，分別是幼兒園的幼童平均使用手機時間約 32.2 分鐘、國小學童 42.5 分鐘、國中生 72.6 分鐘，高中生更長達 95.9 分鐘。尤其現在幾乎都是上網吃到飽，因此讓孩童更容易在沉溺於網路世界，一旦誤入色情暴力網站，勢必會影響到孩子的心智和思維。



台灣大哥大內部調查也發現，有高達七成的媽媽普遍反映家中小孩有手機上癮的狀況，苦惱不知如何介入管理。台灣大與正文科技獨家合作推出「Kid 守護王」APP，希望能幫助父母親有效控管孩子在網海中的行為，包括每日上網時間設定、過濾不當網站以及紀錄子女每天使用網頁次數等。



台灣大表示，這款專門提供給家長管理子女上網的「Kid 守護王」APP，克服載具不能跨系統的問題，提供 All-in-one 全方位服務。下載申請的家長必須是台灣大哥大月租型用戶，子女所持終端則不限 iOS 或 Android、不分 4G 或 WiFi、也不限電信業者別。



為鼓勵家長多關心兒少上網情形，台灣大指出，在 12 月 15 日前下載申辦，家長可享有兩個月免費體驗，之後每月只要支付 50 元月租費。