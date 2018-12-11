華擎11月業績11.84億元撐竿跳 Q4創高可期 年營收首破百億

主機板廠華擎 (3515) 在傳統旺季加上伺服器放量出貨等效應之下，11 月業績突破 10 億大關，以 11.84 億元創下歷史新高紀錄，表現優於市場預期。受惠業績帶動，該公司股價週二 (11 日) 跳空開高，最高來到 53.7 元價位，上漲 5.5% 或 2.8 元。



華擎自結 11 月營收達 11.84 億元，較上月跳增 30.54%，年增率達 39%，一舉改寫歷史新高紀錄，10、11 月營收合計共 20.91 億元，累計前 11 月營收 95.26 億元，年增率為 12.6%。



而業績創高除傳統旺季加持外，伺服器下半年放量出貨的貢獻持續，加上 10 月部分訂單延遲出貨，12 月工作天數減少，也有提前拉貨效應。據了解，華擎主機板產能均在越南，因此不受美中貿易戰影響，還可望有轉單效應，伺服器在大陸廠出貨，目前影響不大。



儘管 12 月進入淡季，但以單季而言，華擎營收仍可望刷新歷史紀錄，年營收首破百億大關。