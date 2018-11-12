新品效應 微星10月營收117.88億元創新高 華擎重回挖礦熱潮水準

板卡廠 10 月業績繳出佳績，尤其一線大廠微星 (2377) 受惠輝達新電競顯卡以及英特爾第九代處理器上市激勵，以 117.88 億元一舉創下歷史新高紀錄，技嘉 (2376)、華擎(3515) 也分別站上 50 億元與 9 億元大關，較上月均有雙位數的成長率。週一微星股價一馬當先衝高，早盤最高上漲逾 5%，來到 77.2 元價位，技嘉與華擎也有逾 1% 的漲幅。展望本季，雖有美中貿易戰陰霾，但新品換機與提前拉貨效應將對業績有撐。



微星自結 10 月合併營收為 117.88 億元，較上月增加 11.76%，年增率達 21.95%，創下歷史新高紀錄，累計前 10 月合併營收突破千億大關，達 1005.64 億元，較去年同期成長達 16.2%。



技嘉 10 月合併營收則重回 50 億元大關，達 50.08 億元，較上月增加 10.84%，年增率則為 13.16%，為 6 月以來新高點，累計前 10 月合併營收為 529.83 億元，較去年同期成長 8.6%。



華擎 10 月合併營收為 9.07 億元，較上月增加 15.62%，年增率為 6.62%，回到挖礦潮的歷史高檔水準，累計前 10 月 83.5 億元，年增率 9.77%。華擎第四季除有主板新品上市加持外，下半年伺服器業務大幅成長，並在第三季轉虧為盈，本季乘勝追擊，明年成長率上探 50%。