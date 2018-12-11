美國消費旺季加持 客思達-KY11月營收創今年次高

客思達 - KY(2936)11 月營收在美國消費旺季加持下，創今年次高，達 10.84 億元，月增 3.87%，年減 6.17%；累計 1 至 11 月合併營收達 110.82 億元，亦較去年同期成長 1.59%。若以功能性貨幣表示，11 月合併營收較上月成長 4.13%、累計 1 至 11 月合併營收較去年同期增加 2.81%。根據研究機構全球數據零售公司 (GlobalData Retail) 最新統計資料，今年美國感恩節假期的總銷售額達 596 億美元，不僅較去年同期成長 5.7%，更創自 2011 年以來同期新高表現，且客思達 - KY 旗下主要線上電商客戶 Wayfair 於黑色星期五、網購星期一等重要節慶銷售表現亦較去年同期明顯成長 58%，凸顯隨著美國經濟穩步回升、勞工薪資調漲等效益帶動美國消費力道強勁。此外，集團於今年度積極優化產品組合，同時以高性價比產品價格定位策略，帶動「Scott Living」品牌銷售表現持續暢旺，帶動客思達 - KY 11 月營收攀升至今年單月第二高峰。



客思達 - KY 進一步表示，今年以實體家具商、強化線上電商通路、並積極開拓 Top100 大型實體連鎖通路客戶為發展重點，其中，9 月開拓大型實體連鎖通路客戶再下一城，隨著 Scott Brothers 宣布 Scott Living 品牌將與全美近 1,100 家銷售據點的柯爾百貨 (Kohl''s) 合作，未來預計將逐步開始出貨銷售挹注，創造集團整體營運保持良好成長動能。



展望 2019 年，客思達 - KY 維持審慎樂觀看法。一方面 2018 年存貨調控及產品組合優化已取得成效，下一步將以更有效率之資訊管理平台進行供應鏈管理、以兼具營運及資金效率之方式布建存貨、強化集團獲利，另一方面，客思達 - KY 已完成穩定且分散家具供貨來源以因應美國對中國家具加收關稅影響，評估對集團業務或整體營運表現影響較低。