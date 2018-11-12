客思達-KY第三季獲利微減 單季EPS 0.2元 Q4營運有望優於Q3

客思達 - KY(2936) 首季認列一次性高額倉儲滯櫃費致使銷貨成本大幅上升，影響首季毛利率下滑至 21.71%，自第二季起，毛利率表現逐漸回穩，第三季毛利率回升至 29.8%，然因集團持續投入新款系列家具產品研發設計與參展推廣等，第三季營益率由上季的 1.27% 降至 0.6%，季減 0.67 個百分點，單季獲利 1532 萬元，約與去年同期持平，單季 EPS0.2 元，前三季 EPS-0.82 元。客思達 - KY 表示，受惠集團旗下「Scott Living」品牌系列家具產品於美國市場知名度升溫，帶動美國大型連鎖通路、線上電商平台等相繼採購，再加上，美元匯率走強之挹注，帶動第三季營收表現繳出歷年同期新高成績，然在費用增加下，稅後淨利 1532 萬元，較去年同期減少 0.3%。



客思達 - KY 表示，隨著「Scott Living」品牌系列家具熱銷，於全美中小型實體家具商、國際知名電商 Amazon 及 Wayfair 線上平台銷售，目前 Top100 大型實體連鎖通路營收比重已超過去年水準，今年 9 月下旬 Scott Brothers 宣布 Scott Living 品牌與全美近 1,100 家銷售據點的柯爾百貨 (Kohl''s) 合作，將可挹注明年在大型實體連鎖通路銷售渠道之表現。



此外，受惠於聯名品牌「Scott Living」系列之銷售推動，客思達 - KY10 月營收 10.44 億元，年增 4.73%；累計 1-10 月營收 100 億元，年增 2.56%。



從客思達 - KY 指出，第四季適逢年底美國家具汰換需求提升，有望整體營運表現較第三季有更好的表現，在毛利率持續優化以及營業費用有效控制之下，將可進一步創造集團全年獲利能力之精進，將持續採取全方位通路布局、多品牌經營與優化商品組合結構等三箭齊發策略。