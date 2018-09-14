美國家具景氣回春 客思達-KY旗下「Scott Living」成長強勁

受惠於美國消費零售景氣走強，帶動實體家具門市銷售表現動能強勁，客思達 - KY(2936) 表示，旗下「Scott Living」順利打入美國家庭裝修材料連鎖零售龍頭 Lowe’s 網路商店、全美近百家中小型實體家具業者等，亦於今年 4 月更攻入國際知名電商 Amazon 線上平台同步銷售，今年前 8 月「Scott Living」品牌銷售已明顯超越去年全年水準。客思達 - KY 提到，今年全美超過 8 千家中小型實體家具業者出貨較去年同期增加，以及 Top100 大型實體連鎖通路主要客戶 The Brick 之銷售表現，帶動公司銷售表現暢旺，隨著銷售客群結構優化，有助於對於整體獲利結構之精進。



此外，客思達 - KY 指出，目前進行「全球供應鏈管理」平台之升級，可根據產品歷史銷售數據分析採購數量及供貨日，以利協調供應商彈性調配生產，並整合公司業務採購、供應商生產端、出貨品管檢驗、運送船務與關務等多項環節資訊即時交流、以及船艙貨櫃安排、報關運送及分貨交件等相關文件雲端傳輸管理等，完成一條龍式同步整合管理，預計將於 9 月陸續與各地供應商推廣上架。



展望第三季，客思達 - KY 認為，中美貿易戰之影響範圍廣大，面對美國對中國家具加收關稅，對美國家具進口商產生之全面性影響，已憑藉穩定且分散之家具供貨來源來因應，且持續優化供貨配銷資訊，減低國際政治經濟不確定性所帶來的風險。



客思達 - KY 8 月營收 10 億元，年增 0.96%；累計 1-8 月營收 80 億元，年增 2.7%。若以功能性貨幣表示，2018 年 8 月合併營收較去年同期減少 0.59%、今年前 8 月合併營收較去年同期增加 5.21%。