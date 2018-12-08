貴金屬盤後─股市重挫 美元受到壓力 黃金收高9美元

黃金期貨週五創 7 月以來最高收盤水準，並創下自 8 月以來最大單週漲幅。股市重挫，美元與債券殖利率受到壓力，支撑了黃金上漲。

2 月黃金上漲 9 美元，或 0.7%，收於每盎司 1252.60 美元。本週，黃金上漲 2.2%，創 8 月 24 日結束的一週以來，最大單週漲幅。黃金亦創下自 7 月 10 日以來最高收盤水準。

分析師說，美國公布就業報告較預期疲弱，黃金價格亦因而上漲。

美國今日公布 11 月新增就業 15.5 萬人，低於分析師預估的 19.8 萬人。該報告偏向鴿派，有助聯準會 (Fed) 減緩升息，對黃金屬利多。

美國股市週五大幅下挫，有利資金轉向黃金。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數週五下跌 0.2%，本週下跌 0.6%。

美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。債券殖利率走低，對商品市場亦屬利多。

其他金屬交易方面，3 月白銀上漲 1.3% 至每盎司 14.696 美元。本週上漲約 3.4%。

分析師說，今年貴金屬缺少買盤，因為消費者信心指數偏高，美國經濟強勁，股市近來上漲，且美元走強。

但分析師相信，白銀應可逢低買進。黃金與白銀價格比為 85，顯得白銀價格相對偏低。

1 月白金上漲 0.1% 至每盎司 790.40 美元，本週下跌約 1.2%。3 月鈀金上漲 2.5% 至每盎司 1170.80 美元，本週上漲 2.3%。

3 月銅上漲 0.6% 至每磅 2.76 美元，本週下跌約 1%。