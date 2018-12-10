三大法人合賣116億 外資連5賣達477.9億元 連買富邦VIX逾16萬張

華為事件續燒，加上蘋概股業績不樂觀，台股今 (10) 日大跌 113.34 點，收 9647.54 點。三大法人也不手軟，外資及陸資賣超 90.53 億元，已經連 5 賣，5 天下來合計已經賣超 477.9 億元；投信賣超 10.94 億元，自營商賣超 14.65 億元，三大法人合計賣超新台幣 116.12 億元。

從外資個股操作來看，外資大買富邦 VIX 高達 3.8 萬張，已連買該股 4 天，合計買超富邦 VIX 超過 16 萬張，顯示保守看待後市。此外，外資在 11 月時還在重兵大買金控股，但是隨著升息速度放緩的消息，外資 12 月以來已出現對金控股的連續獲利了結，其中，今天遭外資賣超居亞軍的新光金，已經連 6 天被外資砍出，合計賣超 9.7 萬張；中信金也被連 5 賣、第一金也連 6 賣。

現貨部分，三大法人賣超 116.12 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1970 口至 6768 口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 73 口至 36576 口。

外資買超前 10 名個股：富邦 VIX 獲買超居冠達 38055 張、欣興 6045 張、元大 S&P 原油正 2 獲買超 3363 張、智邦 2375 張、台灣高鐵 2347 張、佳世達 2167 張、群創 2025 張、臺企銀 2011 張、技嘉 1985 張、光寶科 1854 張。

外資賣超前 10 名個股：元大滬深 300 正 2 遭賣 36119 張、新光金 22772 張、富邦上証正 2 遭賣 12896 張、鴻海 11407 張、中信金 10930 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 8845 張、寶成 6286 張、元大台灣 50 遭賣 6075 張、第一金 5530 張。

投信買超前 10 名個股：欣興 5273 張、南電 1848 張、遠東新 1553 張、長榮航 1450 張、神盾 920 張、聚積 841 張、台泥 696 張、佳世達 675 張、上海商銀 573 張、京城 553 張。可看出投信作帳標的大多以傳產股為主、還有持續著墨「韓流」概念股。

投信賣超前 10 名個股：開發金 5100 張、南亞科 2999 張、中鴻 2976 張、中壽 2650 張、華南金 2572 張、台中銀 1491 張、富邦金 1190 張、元大台灣 50 遭賣 1157 張、友達 1090 張、台半 1071 張。投信賣超集中在具權值的金融股，元大台灣 50 也被出脫，要小心投信的年底作帳行情變成結帳行情。

自營商買超前 10 名個股：富邦 VIX 獲買超 23440 張、元大台灣 50 反 1 獲買超 10586 張、元大 S&P 原油正 2 獲買超 3788 張、元大 S&P500 反 1 獲買超 2553 張、臺企銀 2007 張、富邦臺灣加權反 1 獲買超 1619 張、欣興 1487 張、茂迪 1393 張、國泰臺灣加權反 1 獲買超 1247 張、彩晶 1075 張。

自營商賣超前 10 名個股：元大滬深 300 正 2 遭賣 49450 張、元大高股息 8183 張、富邦上証正 2 遭賣 7846 張、國泰中國 A50 正 2 遭賣 - 5594 張、元大台灣 50 遭賣 3826 張、新光金 1383 張、台苯 1296 張、元大 S&P 原油反 1 遭賣 1253 張、宏達電 999 張、國泰中國 A50 遭賣 930 張。

整體來說，外資連賣，加上外資與投信賣超之標的明顯集中在具權值的金控股，顯示籌碼面不利多方，再從技術面來看，台股日 K 開低走低失守 9700 點關卡，指數五天內跌了 490 點，短中長均線都轉為空頭排列，KD 指標呈現偏空下行，MACD 也及將轉為死亡交叉，若國際股市未出現重大利多，則指數恐還有修正的空間。