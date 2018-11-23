〈黑五購物攻略〉網家、富邦媒促銷活動夯 LINE Points返點搶新客源

美國年度最大購物盛事「黑色星期五」報到，國內業者也跟緊新一波購物潮搶推促銷，富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網自今 (23) 日至 25 日舉辦《momo 閃購黑色購物節》，預料買氣可較平日再成長 30%。網家 (8044-TW) 也樂觀看年終 3C 家電購買熱潮，強打黑色星期五限定的 84 折折價券，再加上 LINE Points 返點，全力衝刺第 4 季旺季。

富邦媒指出，第 4 季起全球同歡的購物節輪番上陣，繼雙 11 後，黑色星期五接續登場，等同聖誕購物潮開跑，今年 momo 購物主打實體賣場的排隊夯品、季節性必敗商品、聖誕禮品搶先購三大方向，預計業績可較平日成長 30%。

而 momo 摩天商城也搶搭本波購物熱潮推《黑色購物節 50% off》活動，全新企劃出「日本連線」、「韓國代購」、「歐美進口」和「實體通路必敗專區」等精選商品。

網家旗下 PChome24h 購物看好年終前的 3C 銷售，針對黑色星期五推 84 折折價券，活動期間可現領現用，且全站包含 Apple 旗艦、小米旗艦等 11 大分會場最低折扣 2 折起。

PChome24h 購物更結盟 LINE 搶客源，11 月 30 日前透過 LINE 購物下單再賺 2% LINE Points 返點，有助導入新來客。