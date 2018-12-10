【華冠投顧】利空反應至末端，台股隨時將往上大幅彈升！？

週五公佈的『美國 11 月非農就業人口變動』數值令人失望，僅增加 15.5 萬人，預期值為 19.8 萬人；美國 11 月平均每小時工資年率，值為 3.1%、失業率 3.7% 都與預期值同。雖近幾個月以來的非農數值起起伏伏，但失業率，目前仍處於 50 年以來的歷史低點。因此，整體經濟概況是否如市場所言，具放緩趨勢？這仍在未定之天。但這多少也動搖了，市場對美聯儲明年加息的信心。

周五數據公布之後，使得美股再度往下盪，12 道瓊，目前位居 24312 上下，依據型態觀之，目前處於低位區，後市仍有再度上揚之機；初步大關卡暫看上方反壓區 24799-25036，此區若被站上，則上攻續航力增。

華為事件影響台股進入第三天，今又傳出大陸企業揚言要集體抵制蘋果手機，但今日反應在蘋概股上似乎力道已有限，如台積電僅小跌 0.9%，大立光，跌幅 1.4%。12 加權再度回測至低位區，但依據型態來看，近二個月以來的多頭架構仍未遭破壞，低檔力道仍強，預期下方支撐力道將再度發揮效用。

另外，以 2330 台積電來研判，目前處於修正波中的打底階段，隨後有機會出現一段大幅的往上推動波，因而預判大盤在未來 2 個月將有機會持續走升。

週五，OPEC 會議達成協議，將自 2019 年 1 月起每日減產 120 萬桶，其中 OPEC 成員國負擔 80 萬桶份額，而非 OPEC 產油國承擔 40 萬桶，伊朗則被豁免；01 輕原油，目前處於打底階段，初具向上攻堅之雛形，上方轉強點，暫觀測 54.09-55.10 區間之反壓力道如何？此區被站上，向上續航力道將可望增加。

接下來重頭戲，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 公佈利率決議，時間 12/20 台北時間 03：00，續關注。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2327 國巨：看多！目前已初具打底完成之雛形，後市具向上持續發展之機；今日持續下蕩，進入下方滿足區，可續鎖定。

1301 台塑：看多！目前仍處打底階段，但已初具向上攻擊之雛形，可觀察下方支撐力道如何？預期發動時機點不遠矣，見下圖。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估