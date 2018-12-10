一封致庫克的公開信：解決iPhone銷售低迷的絕招——「降價」！

貴出天際的 iPhone 日子並不好過，有果粉更是洋洋灑灑幾千字直接給蘋果 CEO 出了個點子：降價嘍！

「無論是對消費者還是長期追隨你的果粉來說，降價銷售都是你最好的選擇」，「長遠來看，這也是一門好買賣」。不僅如此，該名寫公開信的果粉更是直言，「最近一輪的漲價讓人感覺你像是在利用自己的品牌忠誠度來欺騙客戶」！

就在一周前，蘋果已經在通過降價的方式加速營銷。

上周四，蘋果通過從網上商城 Apple Store 向 iPhone 用戶發送推送提醒為新款手機做廣告，而這還是近年來的頭一次。

被逼急了的蘋果甚至開始用 iPhone XR 以舊換新策略進行促銷，力度也實屬罕見。蘋果公司此前在其網站頂部添加了新的橫幅標語，宣傳稱如果客戶願用兩年前發布的 iPhone 7 Plus 以舊換新，那麼 iPhone XR 僅需 449 美元，比官方標價低了 300 美元。

對於蘋果的「掙扎」，消費者似乎並不買賬。

一些果粉曾經表示，只要蘋果推出新品，每年都會「誓死追隨」。然而今夕不同往日，尤其在全球經濟下行壓力下，果粉心中也有一個對手機價格接受的天花板。從目前看來，很多人選擇 7000 元這個價位，雖然這已經超過了很多安卓機一倍的價格。而對於 9000 多元的 iPhone XS，很多果粉直言「追不起」。

《證券日報》援引 IHS 手機市場高級分析師李懷斌表示：「蘋果今年新推出的新款手機定價較高，對其整體銷量影響較大。從去年的 iPhone X 開始，蘋果手機的銷量就開始下滑。而今年其推出的新款手機也僅是在去年的基礎上進行延續，沒有太大變化，創新性較弱，但卻維持了高定價，這並沒有受到市場認可。高價對蘋果手機的銷量影響很大，此次蘋果採取的營銷方式實則是變相給新機型降價，這種方式相對於老機型折現的方式操作更靈活。」

值得注意的是，在今年三款新 iphone 上市後，為了避免 iphone X 降價之後對新 iphone 的銷量產生影響，蘋果很「雞賊」的把 iphone X 給下架了，這讓不少想要「撿漏」iphone X 的用戶感到非常失望。

但近期又有業內人士透露，蘋果準備啟動新生產計劃，有計劃地減少新 iPhone 生產線，或重啟 iPhone X 生產計劃。業內人士認為：「這次蘋果採取對 iPhone XR 等部分機型進行降價，是由於其前期預期過高，形成了巨大庫存，蘋果需要通過促銷等方式消化庫存。」

但這似乎並不能振奮市場對於其的預期。上周四，瑞銀分析師在給客戶的報告中寫道，消費者對 iPhone 的購買意願「全面下滑」，尤其是在美國和中國。

基於瑞銀和 451 Research 的兩項調查數據都顯示，市場對智慧型手機和最新款 iPhone(尤其是 iPhone XR) 的需求普遍放緩，iPhone 在美國的購買意願跌至五年低點，在中國的購買興趣也創下新低。

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 在一份新報告中稱，預計蘋果 iPhone 收入將在 2018 財年下滑 2％，而這也將成為蘋果手機史上的第二次下滑。他甚至警告稱，蘋果 iPhone 的實際銷量可能比他現在預測的還要糟糕，並表示，iPhone 收入下降的很大一部分原因是 iPhone 銷量顯著下降了 7%，蘋果手機上浮 5% 的平均售價只能部分抵消銷量下降帶來的影響。

《華爾街日報》此前報導稱，蘋果削減了 9 月份發布的所有三款 iPhone 機型的生產訂單。其中，對於 iPhone XR 削減的幅度最大——消息稱蘋果要求將之前 7000 萬部的訂單至多削減三分之一。

除此之外，證券機構 Rosenblatt Securities 也出於 iPhone 出貨量預估較低的考慮，將蘋果的 12 個月目標價格從 200 美元下調至 165 美元。

「在過去兩個月內，我們已經兩次調降了我們對 2019 年第一季的 iPhone 出貨量預估，」Rosenblatt 在周四的一份報告中寫道。「雖然我們處於華爾街 iPhone 銷量預估的低端，但我們認為華爾街還將繼續削減其預期。」

而被多家華爾街投行「看衰」的蘋果股價近期持續狂瀉，從曾經第一個踏進兆的寶座跌至目前全球第三，市值已經跌破了 8000 億美元關口。